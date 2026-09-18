Benevento svelata: passeggiata teatralizzata tra storia e leggende Il 25 e il 26 settembre con partenza dal Mulino Pacifico

Primo appuntamento in agenda, al teatro Mulino Pacifico, il 25 e il 26 settembre 2026 con “Benevento svelata”. Una passeggiata teatralizzata nel quartiere Triggio, tra storia, miti e leggende. Uno spettacolo itinerante che unisce il potere del teatro con il fascino della scoperta reale, dove un attore-guida condurrà gli spettatori in un percorso emozionante attraverso il Triggio di Benevento, il cuore più antico e misterioso della città.

Ogni tappa del cammino (il Teatro Romano, il Ponte Leproso, i vicoli e le pietre parlanti del centro storico) diventerà occasione per una narrazione: favole antiche si intrecceranno con miti beneventani, creature dimenticate, episodi storici e simboli arcaici.

Grazie a una mappa teatrale personalizzata, ogni spettatore seguirà il percorso come un esploratore della memoria e dell’immaginazione.

Il risultato sarà un’esperienza immersiva che accenderà la fantasia e rafforzerà il legame con il territorio, la natura e le radici del nostro tempo.

Un dialogo tra passato e presente, il palcoscenico sarà la città di Benevento e di scena saranno le sue pietre silenziose. Il pubblico non sarà semplice spettatore, ma camminerà dentro la narrazione. “Benevento svelata” è a cura di Viviana Altieri, con Viviana Altieri, Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, una produzione Solot Compagnia Stabile di Benevento.