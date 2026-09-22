Sei Valli Sannite e SITUS: due organizzazioni, una visione condivisa del turismo Approvato dai Comitati Promotori il Position Paper che definisce le basi dell’alleanza territoriale da proporre alla Regione Campania

I Comitati Promotori delle DMO Sei Valli Sannite e SITUS – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile hanno, rispettivamente, approvato un Position Paper che definisce le modalità di collaborazione tra le due Organizzazioni nell’Ambito Turistico Territoriale Ottimale della provincia di Benevento.

Il Documento costituirà una base comune per fornire alla Regione Campania le integrazioni e i chiarimenti ai fini della conclusione del procedimento di riconoscimento.

L’intesa valorizza la complementarietà delle due candidature: storie, vocazioni ed esperienze territoriali differenti trovano espressione in due proposte autonome, con policies differenziate ma capaci di concorrere a un obiettivo condiviso: co-costruire una comune Identità per rendere il Sannio della provincia di Benevento una macro-destinazione più riconoscibile e attrattiva sui mercati nazionali e internazionali.

Il Documento individua un modello fondato su tre principi:

- autonomia territoriale e organizzativa delle due DMO;

- specializzazione delle rispettive policies;

- coordinamento delle funzioni per le quali la scala dell’ATTO o dei mercati richiede, giustifichi e renda conveniente un set di azioni comuni.

Le adesioni amministrative definiscono l’organizzazione delle DMO; la continuità dei paesaggi, dei percorsi e delle esperienze turistiche orienta la collaborazione.

In questa prospettiva, il Documento propone alla Regione soluzioni tecniche condivise per assicurare, tra l’altro, ad entrambe le candidature una piena contiguità territoriale tra tutti i comuni a ciascuna aderenti.

Potranno, infine, essere sviluppati, nel rispetto delle adesioni formali e dell’autonomia delle due DMO, itinerari, servizi e azioni coordinate di comune interesse.

In materia di marketing strategico e comunicazione sono previste forme congiunte di raccordo e interazione con la Regione Campania e l’Agenzia Regionale per il Turismo.

L’alleanza propone così una buona prassi di cooperazione territoriale: riconoscere le specificità, mettere in comune le competenze e costruire insieme le azioni che acquistano maggiore efficacia sui mercati.