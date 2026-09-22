Allerta meteo, disposta la chiusura di villa comunale, parchi e cimitero Dopo l'allerta meteo diramata dalla protezione civile

In conseguenza dell’allerta meteo diramata dalla protezione Civile regionale a causa delle condizioni meteorologiche avverse (sono previsti venti localmente forti da nord-nord-est con possibili raffiche), il sindaco Clemente Mastella ha disposto a partire dalle ore 16:00 di oggi, 22 settembre, fino alle ore 12:00 di domani, 23 settembre, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Il sindaco Mastella a inoltre emanato un avviso invitando la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè:

· a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

· ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

· ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario;

· e agli studenti e al personale scolastico di prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nella zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole, rami di alberi, etc.