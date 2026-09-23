Benevento: studenti e Plastic Free adottano un’area di via Grimoaldo Re Primo intervento il 28 settembre

Un’area di via Grimoaldo Re, a Benevento, sarà presa in cura attraverso interventi periodici di raccolta dei rifiuti, piccole attività di manutenzione e iniziative di sensibilizzazione ambientale che vedranno protagonisti anche gli studenti dell’ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSAR) “Le Streghe”. Il primo appuntamento è in programma lunedì 28 settembre, alle ore 10.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, attraverso il referente provinciale di Benevento Mauro Cespa, e l’istituto scolastico. L’area individuata è quella in prossimità delle scalinate che da via Grimoaldo Re consentono di scendere verso il fiume Calore, con l’obiettivo di avviare un percorso continuativo di cura e valorizzazione di questo spazio cittadino. Alle attività collaborerà anche ASIA Benevento, che metterà a disposizione materiali e attrezzature in comodato gratuito utili allo svolgimento degli interventi di pulizia.

“Non vogliamo limitarci a una singola giornata di raccolta – dichiara Mauro Cespa, referente provinciale di Benevento di Plastic Free Onlus – ma costruire un percorso nel tempo, prendendoci cura concretamente di quest’area insieme agli studenti. Coinvolgere i ragazzi significa trasformare la sensibilizzazione ambientale in esperienza diretta e far comprendere quanto anche la cura di un piccolo spazio possa contribuire alla qualità e al decoro della città”.

Il primo intervento arriverà all’indomani della Giornata mondiale dei fiumi, che ricorre domenica 27 settembre, e del Sea & Rivers, l’evento nazionale di Plastic Free dedicato alla tutela di mari, fiumi, corsi d’acqua e territori con oltre 200 appuntamenti nazionali e oltreconfine nel fine settimana.

“La vicinanza al fiume Calore rende ancora più significativo questo percorso – prosegue Cespa –. I rifiuti abbandonati a terra possono facilmente raggiungere i corsi d’acqua e, da lì, disperdersi nell’ambiente. Per questo è importante unire la pulizia alla prevenzione e alla responsabilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni. L’obiettivo è fare in modo che questo luogo venga progressivamente restituito alla comunità e rispettato nel tempo”. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre alle ore 10 in via Grimoaldo Re a Benevento.