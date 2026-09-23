Incendi e inquinamento: il Sannio è sotto attacco L'intervento del Circolo Guarra, Fratelli d'Italia di Benevento

“Grande paura ieri per il grave incendio sul monte Taburno complice il vento, le fiamme si sono propagate in modo devastante da Bonea a Montesarchio fino a Foglianise. Un disastro ambientale senza precedenti che sta distruggendo il cuore verde del Sannio. Il Sannio è stato oggetto in questi ultimi mesi di una vera e propria devastazione dell'ambiente. Cosa sta succedendo? Che interessi ci sono?”

Così il Circolo Guarra, Fratelli d'Italia di Benevento che prosegue “Non sono domande retoriche, sono le domande che tutti i cittadini sanniti si pongono.

In questo ultimo mese si sono verificati due gravissimi incendi di rifiuti, uno ad Airola e l'altro a Sassinoro. Coincidenze? Rifiuti bruciati, roghi tossici, il nostro territorio trasformato in pattumiera.

Non dimentichiamo il malfunzionamento del depuratore ASI di Ponte Valentino, che in una calda giornata di agosto riversò liquami e inquinamento nel fiume Calore. Un fiume che dovrebbe essere una risorsa e che è diventato una fogna. E poi i miasmi insopportabili che arrivano dall'impianto biomasse di contrada San Domenico, che avvelenano l'aria e rendono la vita impossibile ai residenti.

Sembra di essere sotto attacco. Il nostro Sannio sta subendo la violenza inaudita di una mala gestione dei rifiuti e della totale mancanza di difesa del nostro ambiente. Le istituzioni e la politica intervengano, ciascuno dalle proprie sedi, affinché il Sannio ritorni quell'isola felice che era. Che ritorni ad essere terra di natura, di verde, di rispetto e di domeniche spensierate.

Chiediamo l'intervento immediato del Prefetto. Servono più controlli da parte delle Forze dell'Ordine e dei Forestali, e una manutenzione costante e pulizia del sottobosco da parte degli enti preposti. Un doveroso ringraziamento va a quei pochi Vigili del Fuoco che, con mezzi insufficienti e con l'obbligo di restare in servizio h24, stanno facendo un lavoro eroico per spegnere le fiamme. A loro va il nostro riconoscimento più grande.

Questa mattina sembra che l'emergenza sia rientrata, ma non abbassiamo la guardia”.