Benevento, il 2 ottobre amichevole allo "Stirpe" col Frosinone Il giorno prima test a San Marco dei Cavoti nella giornata della "cittadinanza" a Oreste Vigorito

Ecco due test per il Benevento in questa lunga sosta di campionato. Giovedì 1 ottobre, la squadra giallorossa (una mista di prima squadra e Primavera) sarà a San Marco dei Cavoti per un'amichevole che arriverà nella giornata in cui il Comune fortorino concederà la cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito. Un giorno speciale, di festeggamenti che si concluderà con la suggestiva amichevole contro la formazione locale.

Il giorno dopo è invece in programma l'amichevole che aveva chiesto a gran voce Floro Flores, quella importante che possa consentire alla squadra di misurarsi contro un avversario di ottima caratura e mantenere il ritmo del campionato. Si andrà allo Stirpe di Frosinone, test a porte chiuse, contro la squadra ciociara che milita in serie A e che è una delle sorprese della massima divisione. Sarà un test importante e suggestivo al tempo stesso, contro una formazione già affrontata nel ritiro precampionato (finì 2 a 2) e che ha nelle sue fila due ex come Jack Calò e il greco Koutsoupias.

Lo staff del settore logistico non ha dunque perso tempo ed ha messo a disposizione del tecnico l'amichevole che aveva chiesto.