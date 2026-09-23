Incendio Taburno, Mastella "convocare commissioni regionali" Il consigliere regionale sull'incendio del Taburno

«Fa male vedere il nostro Taburno, la nostra Dormiente del Sannio, avvolto dalle fiamme. Fa male per quello che rappresenta questa montagna per le nostre comunità e fa ancora più male pensare alla quantità di patrimonio naturale, ambientale e agricolo che rischia di andare perduto».

È quanto dichiara il consigliere regionale della Campania (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) Pellegrino Mastella, intervenendo sull'incendio di immani proporzioni che ha interessato il massiccio del Taburno e il Monte San Michele.



«Siamo davanti a immagini che impressionano e preoccupano: il fuoco ha interessato vaste aree di vegetazione e, in alcuni punti, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni. In queste ore la priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone, le case e il territorio e per questo voglio rivolgere un ringraziamento sincero ai Vigili del Fuoco, agli operatori antincendio, alla Protezione Civile, agli uomini della forestazione, ai volontari e a tutte le forze impegnate senza sosta per contrastare le fiamme».



«Ma dobbiamo già pensare a quello che accadrà dopo. Perché quando il fuoco sarà spento, resterà una ferita enorme. Ci saranno da valutare i danni al patrimonio boschivo, alla flora e alla fauna, alle coltivazioni, ai vigneti, agli uliveti, alle piantagioni, ai pascoli e alle attività agricole che vivono di questo territorio».



Per questo Mastella annuncia la richiesta di una convocazione urgente e congiunta delle Commissioni regionali Ambiente e Agricoltura, con il coinvolgimento delle assessore Claudia Pecoraro e Maria Carmela Serluca e, per i profili legati alla Protezione civile e alla riforestazione, dell’assessora Fiorella Zabatta.



«Credo sia necessario convocare rapidamente le Commissioni per audire i sindaci dei comuni coinvolti e avere un quadro preciso di quello che sta accadendo, delle aree interessate e dei danni già accertati e per capire quali interventi la Regione può mettere in campo nell’immediato. Non possiamo aspettare che passino settimane prima di cominciare a programmare la fase successiva all’emergenza».



«Dobbiamo ragionare anche sulla prevenzione. Se dagli accertamenti emergerà, come purtroppo viene ipotizzato, una matrice dolosa, ci troveremmo davanti a un atto ancora più grave contro una comunità intera e contro un patrimonio che appartiene a tutti. Ma sarà naturalmente compito degli organi investigativi stabilire l’origine e le eventuali responsabilità. A noi, invece, spetta il dovere di fare in modo che territori così preziosi siano controllati e protetti meglio».



«Il Taburno - conclude Pellegrino Mastella - è paesaggio, biodiversità, agricoltura, viticoltura, turismo, identità. È una parte dell’anima del Sannio. Vederlo bruciare provoca una tristezza difficile da spiegare. E proprio per questo non possiamo limitarci a contare i danni quando l’incendio sarà finito: dobbiamo intervenire subito, per sostenere chi ha subito perdite e per cominciare a ricostruire quello che il fuoco ha distrutto».