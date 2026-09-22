Padre Ibrahim a Pietrelcina: Giovani e cristiani stanno abbandonando Terra Santa

“I giovani sono il futuro anche in Terra Santa. Purtroppo, però, nella situazione in cui ci troviamo stanno andando via in molti, così come lo stanno facendo i nostri cristiani, soprattutto da Betlemme e da Gerusalemme. Noi intendiamo far restare nella loro terra questi giovani a cui vogliamo dare una speranza di rimanere con l’auspicio che il futuro sia migliore dei tempi che stiamo vivendo. Per questo vi invito a pregare San Pio”.
Lo ha detto Padre Ibrahim Faltas, direttore delle Scuole della Custodia di Terra Santa, incontrando i giovani dell’Oratorio a Pietrelcina dove domani pomeriggio riceverà la cittadinanza onoraria alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, e di numerosi sindaci del Sannio.
Ad accompagnare Padre Ibrahim all’incontro con i giovani è stato il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone insieme al professor Maurizio Oliviero, già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.