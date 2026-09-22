Mastella, la gonna e Vannacci "Politica senza stile e scurrile" Viva la Prima repubblica era altra classe

"Non dico i giganti come Aldo Moro, che nel 1977 durante il XIV Convegno del Movimento femminile Dc a Roma, invitava noi uomini, anche me che ero allora deputato da un anno, a 'scoprire l'essenza del mondo nella dimensione femminile', ma il livello attuale è davvero scadente. Questo generale parla a vanvera: io ricordo, da sottosegretario alla Difesa, uomini con le stellette impeccabili e galanti. Questo che preferisce le donne senza gonna, dalle mie parti si sarebbe beccato solo un meritato ceffone. Anche il Ministro degli Esteri, con affermazioni comunque assai meno volgari e non assimilabili a Vannacci, poteva evitare metafore sminuenti rispetto alle donne. Onestamente c'è un livello, istituzionale e stilistico, assai basso. Viva la Prima Repubblica!", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"E' certo comunque che nel centrodestra affiorano divisioni politiche e culturali enormi. L'Atene del campo largo piange sotto questo profilo, ma Sparta del centrodestra non ride di certo. Determinanti e decisivo alle prossime Politiche sarà un Centro forte, unito e responsabile, erede vero dei valori della cultura cattolico-moderata".