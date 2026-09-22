Giudice sportivo B: sanzioni ad Avellino e Ascoli. Giocatori: solo 2 squalifiche

Sono stati pubblicati i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 22 settembre 2026
A carico società
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato una monetina che colpiva ad una gamba un Assistente senza causargli conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SÜDTIROL a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato un seggiolino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MANTOVA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, accesso alcuni fumogeni nel proprio settore che causava un abbassamento della visibilità tale da costringere all'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARISSONI Lorenzo (Padova)
NIELSEN Oliver Abildgaard(Sampdoria)
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
BESAGGIO Michele (Avellino)
KOUAN Oulai Christian(Benevento)
SECONDA SANZIONE
SIATOUNIS Antonios(Benevento)
PRIMA SANZIONE
PRISCO Antonio (Benevento)