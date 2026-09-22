Benevento, domani si ricomincia a lavorare. Non c'è la seduta a porte aperte Complicato trovare uno sparring partner importante per questa lunga sosta

Dopo due giorni di completo riposo, domani pomeriggio (inizio 17,30) i giallorossi tornano al lavoro all'Antistadio Imbriani. Mancheranno i due nazionali, Luigi Cherubini che si è aggregato all'Under 21 di Silvio Baldini, e Mattia Mannini, che è convocato nella Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata. Per due giallorossi che mancheranno, Floro Flores ne attende altri tre, vale a dire Simonetti, Verdi e Romano. La speranza è che tutti e tre possano aggregarsi al gruppo e cominciare a lavorare per il rientro in squadra. “Li aspetto a braccia aperte”, ha detto Floro, che, è evidente, li attende quasi fossero tre nuovi rinforzi per la sua squadra, visto che nessuno dei tre finora ha esordito nel campionato di serie B.

Per questa settimana non è prevista alcuna seduta a porte aperte. Mentre si cerca di trovare un avversario per quella amichevole impegnativa che Floro ha cercato. Una ricerca piuttosto difficile, considerato che A e B sono ferme, ma hanno anche tanti giocatori in giro per le varie Nazionali.

Il tecnico giallorosso sarà impegnato a non far perdere ritmo ai suoi, dopo che la squadra ha denotato una decisa crescita in ogni dettaglio e vuole continuare sulla strada intrapresa. Come tutti sanno, il campionato del Benevento riprenderà il prossimo sabato 10 ottobre alle 15 con la sesta giornata: ospite al Vigorito sarà il Cesena di Alino Diamanti e del bomber italo-albanese Shpendi. Sarà un'altra tornata campale per il campionato cadetto con l'anticipo tra Avellino e Sampdoria venerdì 9 alle 20,30. Sabato, oltre al Benevento, alle 15 si giocheranno Empoli-Palermo, Sudtirol-Ascoli e Virtus Entella-Ascoli. Alle 17,15 Vicenza-Pisa, alle 19,30 Arezzo-Cremonese. Domenica 11 ottobre sarà la volta alle 15 di Catanzaro-Mantova, alle 17,15 di Padova-Carrarese e alle 19,30 di Modena-Hellas Verona.