Settore giovanile, le classifiche del Benevento dopo il weekend Le formazioni giallorosse hanno tutte vinto nello scorso fine settimana

È andato in archivio il weekend del settore giovanile giallorosso. La Primavera ha rifilato cinque reti al Cosenza, balzando a quota sei punti in classifica. Prime vittorie per le under che hanno tutte battuto i pari età dell'Avellino, riscattandosi dalle precedenti sconfitte. Adesso ci sarà la sosta per la Primavera e l'under 17. Scenderanno in campo, invece, le under 16 e 15 che saranno di scena nel prossimo fine settimana in casa del Lecce.

Primavera 2, la classifica

Perugia 9

Catanzaro 9

Avellino 9

Bari 7

Palermo 7

Benevento 6

Spezia 4

Monopoli 4

Pescara 4

Latina 3

Pisa 3

Ascoli 2

Napoli 1

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0

Under 17, la classifica

Roma 9

Empoli 9

Fiorentina 7

Lazio 6

Catanzaro 6

Napoli 4

Benevento 3

Palermo 3

Frosinone 3

Lecce 3

Ascoli 3

Avellino 2

Arezzo 1

Juve Stabia 1

Under 16, la classifica

Lazio 6

Roma 6

Fiorentina 6

Lecce 4

Juve Stabia 4

Empoli 4

Napoli 3

Benevento 3

Arezzo 3

Catanzaro 1

Frosinone 0

Palermo 0

Avellino 0

Ascoli 0

Under 15, la classifica

Napoli 6

Lazio 6

Roma 6

Fiorentina 4

Lecce 4

Juve Stabia 4

Benevento 3

Arezzo 3

Catanzaro 1

Frosinone 1

Empoli 1

Palermo 0

Ascoli 0

Avellino 0