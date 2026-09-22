Settore giovanile, le classifiche del Benevento dopo il weekend

È andato in archivio il weekend del settore giovanile giallorosso. La Primavera ha rifilato cinque reti al Cosenza, balzando a quota sei punti in classifica. Prime vittorie per le under che hanno tutte battuto i pari età dell'Avellino, riscattandosi dalle precedenti sconfitte. Adesso ci sarà la sosta per la Primavera e l'under 17. Scenderanno in campo, invece, le under 16 e 15 che saranno di scena nel prossimo fine settimana in casa del Lecce.
Primavera 2, la classifica
Perugia 9
Catanzaro 9
Avellino 9
Bari 7
Palermo 7
Benevento 6
Spezia 4
Monopoli 4
Pescara 4
Latina 3
Pisa 3
Ascoli 2
Napoli 1
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0
Under 17, la classifica
Roma 9
Empoli 9
Fiorentina 7
Lazio 6
Catanzaro 6
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Frosinone 3
Lecce 3
Ascoli 3
Avellino 2
Arezzo 1
Juve Stabia 1
Under 16, la classifica
Lazio 6
Roma 6
Fiorentina 6
Lecce 4
Juve Stabia 4
Empoli 4
Napoli 3
Benevento 3
Arezzo 3
Catanzaro 1
Frosinone 0
Palermo 0
Avellino 0
Ascoli 0
Under 15, la classifica
Napoli 6
Lazio 6
Roma 6
Fiorentina 4
Lecce 4
Juve Stabia 4
Benevento 3
Arezzo 3
Catanzaro 1
Frosinone 1
Empoli 1
Palermo 0
Ascoli 0
Avellino 0