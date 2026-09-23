Incendi "Dormiente". Lombardi: auspico siano accertate responsabilità Il presidente della Provincia: vicinanza ai cittadini dei territori colpiti

“Ho espresso ai Colleghi Sindaci ed ai cittadini del Taburno-Camposauro la mia piena solidarietà per la gravissima emergenza scatenata dai roghi che si sono sviluppati nelle scorse ore”.

Così il presidente della Provincia Nino Lombardi dopo i due maxi incendi divampati ieri sulla Dormiente del Sannio.

“I roghi che hanno avvolto il Taburno, con l’attentato alla pubblica incolumità, i danni e la devastazione di una delle aree cosi’ ricche di storia, cultura, emergenze archeologiche, monumentalità e paesaggisticamente tra le più suggestive ed importanti del Sannio”, ha proseguito Lombardi, “sono solo gli ultimi di una serie invero drammatica di eventi di questa estate 2026 che ha suscitato nella pubblica opinione profonda preoccupazione ed allarme (e mi riferisco ai roghi agli impianti di stoccaggio di Airola e Sassinoro, gli inquinamenti dell’aria e delle acque, etc.): per tutte queste vicende vorrei esprimere la mia vicinanza ai concittadini sanniti tutti. Vorrei esprimere anche la mia sincera gratitudine per quanto hanno fatto, nell’adempimento del dovere, i Vigili del fuoco, il personale dell’Antincendio Boschvo, la Protezione Civile, le strutture della Regione preposte alla sanità pubblica e alla tutela e monitoraggio della condizione dell' ambiente, le Forze dell’Ordine, con il coordinamento della Prefettura. Auspico infine che siano accertate tutte le eventuali responsabilità per quanto è accaduto e, nel contempo, avviate tutte le opere di bonifica che il territorio richiede”, ha concluso il Presidente Lombardi.

