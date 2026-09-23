Selma Ezzine debutta questa sera a "Tale e Quale Show" La cantante di San Giorgio del Sannio nel cast del programma di Rai Uno

È arrivato il giorno del debutto televisivo per Selma Ezzine, cantante di San Giorgio del Sannio che questa sera sarà tra i protagonisti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Per l’artista sannita si tratta di una nuova tappa di un percorso televisivo iniziato con la partecipazione a “Dalla Strada al Palco”, trasmissione nella quale Selma ha conquistato la vittoria.

Ora una nuova sfida, su uno dei palcoscenici più noti della televisione italiana. Nel corso delle puntate Selma sarà chiamata a interpretare alcuni dei più celebri artisti della musica italiana e internazionale, mettendo alla prova le proprie capacità vocali e interpretative.

Il format richiede infatti non soltanto la capacità di riprodurre la voce degli artisti imitati, ma anche di lavorare sull'interpretazione, sulla presenza scenica e sull'aspetto, elementi che contribuiscono alla costruzione delle diverse esibizioni.

La partecipazione a “Tale e Quale Show” rappresenta per Selma Ezzine un'ulteriore occasione per confrontarsi con un pubblico televisivo nazionale e proseguire un percorso artistico che, negli ultimi anni, l'ha portata alla ribalta anche al di fuori del territorio sannita.

L'appuntamento è per questa sera su Rai 1, con la prima puntata della nuova edizione del programma. Per San Giorgio del Sannio sarà l'occasione di seguire una propria concittadina alle prese con una delle sfide più impegnative del panorama televisivo musicale.