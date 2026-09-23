Il 25 e 26 settembre a Benevento il Talk Show Sannita PneumoReumatologico Due giornate di congresso con specialisti provenienti da diverse realtà italiane

Il 25 e 26 settembre Benevento diventerà punto di riferimento del confronto scientifico nazionale in ambito pneumologico e reumatologico con il “I Talk Show Sannita PneumoReumatologico: insieme per il polmone”, in programma presso Confindustria Ance Benevento.

Un congresso nazionale che porterà nel capoluogo sannita specialisti provenienti da diverse realtà italiane, impegnati in un confronto multidisciplinare su alcune delle tematiche oggi maggiormente al centro della ricerca e della pratica clinica in ambito respiratorio e reumatologico.

Responsabili scientifici dell’iniziativa sono la dottoressa Maria Grazia Ferrucci, la dottoressa Assunta Micco e il dottore Aniello Tinto. I lavori prenderanno il via nella mattinata del 25 settembre con i saluti delle autorità e proseguiranno attraverso sei sessioni scientifiche distribuite nelle due giornate.

A confermare il profilo nazionale dell’appuntamento è la presenza di una rappresentanza di primo piano della SIR – Società Italiana di Reumatologia. Prenderanno parte ai lavori, tra gli altri, il Presidente Andrea Doria, il Past President Gian Domenico Sebastiani, la Vice Presidente Anna Angela Padula e il Segretario Generale Immacolata Prevete, oltre a diversi componenti del Consiglio Direttivo, tra cui Silvia Bellando Randone, Paola Cipriani, Marta Favero, Maria Grazia Ferrucci e Claudia Lomater. Una partecipazione che rafforza il rilievo scientifico nazionale del congresso e il valore del confronto multidisciplinare promosso a Benevento.

Di particolare rilievo sarà anche la rappresentanza del mondo pneumologico. Il congresso vedrà infatti la partecipazione della SIP – Società Italiana di Pneumologia, con l’intervento del Presidente regionale dottore Angeloantonio Maglio, insieme a rappresentanti del direttivo nazionale e regionale dell’AIPO – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. A rafforzare ulteriormente il carattere scientifico e multidisciplinare dell’appuntamento contribuirà la presenza di professori universitari provenienti dagli Atenei di Napoli, Siena, Padova, Roma – Università Cattolica del Sacro Cuore/Policlinico Gemelli – e Foggia, con esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale nel campo delle interstiziopatie polmonari.

Una presenza ampia e qualificata che testimonia la volontà del Talk Show Sannita di creare un momento di confronto tra società scientifiche, mondo universitario e specialisti ospedalieri, favorendo una lettura realmente multidisciplinare delle patologie polmonari interstiziali e delle loro numerose correlazioni con le malattie reumatologiche.

Al centro del congresso saranno in particolare le interstiziopatie polmonari (ILD), un insieme eterogeneo di patologie complesse che possono essere caratterizzate da una progressiva fibrosi del tessuto polmonare e presentano una stretta correlazione con numerose malattie reumatologiche. Proprio la complessità di queste condizioni rende sempre più necessario un approccio multidisciplinare, capace di integrare le competenze di pneumologi, reumatologi, radiologi e specialisti delle patologie autoimmuni.

Il programma affronterà temi di particolare attualità come la fibrosi polmonare progressiva, la diagnosi precoce, le nuove classificazioni delle interstiziopatie e la medicina di precisione, fino all’impiego delle più moderne tecnologie nella pratica clinica. Uno spazio specifico sarà dedicato anche al possibile contributo dell’intelligenza artificiale nel management delle polmoniti interstiziali, accanto alle nuove tecniche diagnostiche, alla genetica delle malattie rare e all’ecografia toracica.

Il confronto si allargherà inoltre alle manifestazioni polmonari di importanti patologie sistemiche, dalla sclerosi sistemica all’artrite reumatoide, dalle vasculiti alle miositi e alla sarcoidosi, senza trascurare il rapporto tra esposizioni ambientali, cambiamenti climatici e malattie respiratorie.

La seconda giornata sarà dedicata anche alle più recenti prospettive terapeutiche nelle malattie croniche polmonari, con approfondimenti sulla BPCO, sull’asma e sull’utilizzo delle terapie biologiche, oltre che sulla gestione delle infezioni sostenute da germi multiresistenti nei pazienti più fragili.

Particolare attenzione sarà infine riservata alla presa in carico globale del paziente, dalla riabilitazione respiratoria all’assistenza nelle fasi più avanzate della malattia, fino all’approccio olistico e al ruolo della medicina generale. Una scelta che sottolinea come l’obiettivo del congresso non sia soltanto approfondire le più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche, ma promuovere modelli assistenziali realmente integrati e centrati sulla persona.

Il valore dell’iniziativa risiede proprio nella sua formula: non una semplice successione di relazioni scientifiche, ma un vero “talk show” medico-scientifico, caratterizzato da lecture, sessioni interattive e momenti di discussione tra professionisti di differenti discipline.

Per Benevento e per il Sannio, le due giornate rappresentano anche un’importante occasione di visibilità scientifica: il territorio ospiterà un appuntamento capace di riunire esperienze e competenze del panorama sanitario nazionale, favorendo il confronto e la condivisione delle più recenti evidenze scientifiche.