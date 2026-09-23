Miasmi. "La politica continua a scontrarsi, i cittadini chiedono solo risposte" Il comitato Civico Territoriale San Domenico e Aree Limitrofe: "Queste sono le nostre domande"

"A due giorni dal Consiglio comunale sulla vicenda dei miasmi e dell’impianto di San Domenico, il confronto politico continua. Nella giornata successiva alla seduta abbiamo assistito alle repliche della maggioranza e dell’opposizione. L’Amministrazione ha rivendicato la correttezza e la fermezza degli atti adottati; l’opposizione ha continuato a sollevare questioni sui controlli, sui tempi e sull’intera ricostruzione della vicenda".

Così il Comiatato civico Territoriale San Domenico e Aree Limitrofe che da mesi lotta contro il biodigestore per la produzione di biometano finito al centro di una serie di provvedimenti e di stop alle attività e ai lavori a causa dei miasmi che produceva e che si diffondono per chilometri quadrati da Benvento a Pietrelcina e Pesco Sannita.

Argomento al centro anche di un consiglio comunale dopo il quale "maggioranza e opposizione continuano a contrapporsi, mentre i cittadini chiedono risposte e i miasmi restano un problema aperto. È esattamente il punto dal quale il Comitato Civico Territoriale San Domenico e Aree Limitrofe vuole ripartire.

Non ci interessa stabilire chi abbia vinto il confronto politico. Ci interessa capire cosa è accaduto, cosa è stato controllato, cosa resta da verificare e quali garanzie concrete esistano oggi per i cittadini.

Il Comitato manterrà quindi piena autonomia sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

Questo non significa ignorare ciò che di utile emerge dal confronto istituzionale. Alcune questioni già poste dal Comitato prima del Consiglio sono state riprese e rilanciate in Aula dall’opposizione; altre, invece, sono emerse dal lavoro documentale svolto successivamente dalla minoranza e meritano, a nostro avviso, di essere approfondite.

Il principio rimane quello che avevamo espresso prima ancora della seduta: non sono domande della maggioranza e non sono domande dell’opposizione. Sono domande che nascono dagli atti e che attendono risposte. Il Comitato aveva già pubblicamente posto, prima del Consiglio, il tema delle circa 17.850 tonnellate e chiesto quando il Comune avesse avuto piena conoscenza della ricezione e lavorazione delle biomasse e cosa avessero verificato i sopralluoghi precedenti".

Il comitato poi fornisce dei numeri in merito al funzionamento dell'impianto.

"Secondo la ricostruzione ARPAC già richiamata pubblicamente, Benevento Biometano avrebbe iniziato a ricevere e lavorare biomasse dal 24 ottobre 2025, prima del completamento e del collaudo dell’impianto; ARPAC quantifica in circa 17.850 tonnellate i quantitativi complessivamente presenti o lavorati. Le prime segnalazioni di molestie olfattive vengono fatte risalire al novembre 2025; seguirono il sopralluogo della Polizia Municipale del 27 febbraio 2026 e altri accertamenti nei mesi successivi. Diciassettemilaottocentocinquanta tonnellate di materiale organico sono una quantità enorme - secondo il comitato -.

Ma il punto non è trasformare oggi quella cifra in un atto d’accusa" precisano i cittadini che invece vogliono però "ricostruire con precisione quando le diverse istituzioni hanno acquisito le informazioni, quali verifiche sono state effettuate e quali valutazioni sono state assunte nelle varie fasi.

Per questo chiediamo: quali approfondimenti seguirono alle prime segnalazioni dei cittadini e al sopralluogo del 27 febbraio?

Quale quadro informativo era disponibile in quel momento agli uffici comunali sulla presenza e sulla gestione delle biomasse?

Quando divenne chiaro che l’impianto era ancora in fase di completamento e che al suo interno erano presenti ingenti quantitativi di materiale organico, quali verifiche furono effettuate sulla prosecuzione dei conferimenti?

E, alla luce di ciò che sappiamo oggi: vi erano già allora elementi che avrebbero potuto suggerire controlli più stringenti o misure più tempestive?

Sono domande importanti non per riscrivere oggi il passato, ma per capire se e come una situazione di tali dimensioni avrebbe potuto essere intercettata prima, anche per evitare che i cittadini sopportassero per mesi gli enormi disagi successivamente verificatisi.

C’È POI UNA DOMANDA CHE PARTE ADDIRITTURA DAL 2022

Nel dibattito successivo al Consiglio l’opposizione ha portato all’attenzione un ulteriore elemento che il Comitato ritiene meritevole di approfondimento.

Nel parere ARPAC del 23 dicembre 2022, relativo alla fase autorizzativa dell’impianto, l’Agenzia richiamava espressamente il tema degli odori e rimetteva al Comune, per la propria competenza istituzionale, la valutazione della collocazione dell’impianto nel territorio circostante, tenendo conto dei recettori presenti al contorno. L’opposizione sostiene che negli atti da essa esaminati non emergerebbe traccia di tale valutazione - spiegano i cittadini che aderiscono al Comitato San Domenico -.

Il Comitato non assume questa conclusione come propria senza ulteriori verifiche. Ma il documento ARPAC esiste e pone una domanda precisa: quella valutazione richiesta al Comune nel 2022 fu effettuata?

Se sì, con quale atto e con quali conclusioni relativamente alla presenza dei recettori circostanti e alla problematica degli odori?"

7 SETTEMBRE E 18 SETTEMBRE: DUE PROVVEDIMENTI DIVERSI, ENTRAMBI NELL’INTERESSE DEI CITTADINI

"L’Amministrazione sostiene che le proprie decisioni siano state adottate nell’interesse dei cittadini e a tutela dell’ambiente e della salute. Ne prendiamo atto. Il 7 settembre venivano consentite le operazioni necessarie al completamento dell’impianto. L’ordinanza del 18 settembre ha invece fermato tutte le operazioni tecniche e le attività edilizie e strumentali all’ultimazione dell’impianto, richiamando la massima tutela dell’ambiente e della salute anche rispetto a rischi potenziali e precisando che le autorità stavano ancora ultimando attività di verifica e controllo.

Forse siamo noi cittadini, ormai abituati da mesi a sentir parlare di lagune, biomasse, prescrizioni, sequestri e cronoprogrammi, ad avere ancora qualche lacuna a comprendere. Per questo chiediamo una spiegazione semplice: quali elementi tecnici e amministrativi disponibili il 7 settembre consentivano di ritenere compatibile con la tutela dei cittadini la prosecuzione delle operazioni di completamento e quali elementi hanno invece portato, undici giorni dopo, alla loro sospensione?

Può certamente esistere una spiegazione tecnica e amministrativa. È proprio quella spiegazione che chiediamo. Perché affermare che entrambi i provvedimenti sono stati adottati nell’interesse dei cittadini è una conclusione. Ai cittadini interessa conoscere anche il percorso che conduce a quella conclusione".

NEL FRATTEMPO I MIASMI NON SONO SCOMPARSI

"Mentre maggioranza e opposizione continuavano il proprio confronto, nelle ore successive al Consiglio dalle contrade Nord sono continuate ad arrivare al Comitato segnalazioni di miasmi nauseabondi.

E questo dopo che la società aveva comunicato che le operazioni di svuotamento delle biomasse sarebbero state completate entro il 19 settembre, operazioni che il Comune indicava come importanti per mitigare la problematica odorigena.

Restano quindi questioni estremamente concrete: quanta biomassa è realmente uscita dal sito e quanta è stata invece ricollocata al suo interno; chi ha autorizzato e verificato il trasferimento di parte del materiale semisolido nel capannone aperto su un lato; quale percorso è previsto per la rimozione dei teloni delle lagune e per le eventuali verifiche del terreno sottostante, del suolo e del sottosuolo; quali prescrizioni ARPAC risultano oggi adempiute, quali restano da completare e quali controlli sono ancora in corso; quale sia oggi l’origine delle molestie olfattive che i residenti continuano a segnalare".

LA FIDUCIA HA BISOGNO DI CONTENUTI

"In Consiglio è stato rivolto ai cittadini anche l’invito a stare tranquilli e ad avere fiducia. La fiducia nelle istituzioni è fondamentale. Ma diventa più forte quando agli annunci seguono verifiche, ai cronoprogrammi seguono controlli e alle domande seguono risposte comprensibili. Il Comitato ribadisce piena fiducia nel lavoro della Magistratura e degli organi investigativi, ai quali compete accertare fatti ed eventuali responsabilità. Ma l’indagine giudiziaria non esaurisce tutte le questioni amministrative, ambientali e sanitarie.

Nei limiti consentiti dal segreto istruttorio, i cittadini hanno diritto a conoscere quali controlli siano stati effettuati, quali risultati abbiano prodotto e quali verifiche debbano ancora essere completate".

DIALOGO ISTITUZIONALE SÌ. AUTONOMIA SEMPRE

"Il Comitato ha sempre considerato il dialogo con le istituzioni parte essenziale del proprio ruolo. Per questo ogni disponibilità a proseguire un dialogo istituzionale serio sarà accolta positivamente. Ma la nostra autonomia resta intatta. Dialogare con l’Amministrazione non significa aderire alla versione della maggioranza.

Riconoscere che l’opposizione abbia rilanciato questioni già poste dal Comitato o abbia portato all’attenzione ulteriori documenti meritevoli di approfondimento non significa aderire alla battaglia politica della minoranza. Il Comitato non è maggioranza. Il Comitato non è opposizione. Il Comitato continuerà a confrontarsi con tutti e a verificare ogni elemento utile, restando sempre dalla stessa parte: DALLA PARTE DEI CITTADINI E DEI FATTI".