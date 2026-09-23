"Circuito vantaggi giallorossi": dagli sponsor sconti per gli abbonati L'iniziativa del Benevento Calcio insieme con Etes, il gestore della vendita dei biglietti

Il Benevento Calcio presenta il Circuito Vantaggi Giallorossi, un’iniziativa sviluppata in collaborazione con ETES, Official Ticketing Partner del Benevento Calcio, riservata ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2026/2027.

Il progetto nasce per premiare la fedeltà degli abbonati, offrendo loro la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni presso le aziende sponsor e partner aderenti, oltre a promozioni dedicate presso lo Store ufficiale del Benevento Calcio, secondo le condizioni che saranno comunicate per ciascuna offerta.

Un modo concreto per valorizzare l’appartenenza ai colori giallorossi e rafforzare il rapporto tra la tifoseria, il Club e le attività che ne sostengono il percorso.

Nelle prossime settimane, gli abbonati potranno ritirare gratuitamente presso i botteghini dello Stadio “Ciro Vigorito” il proprio segnaposto personale, collegato all’abbonamento stagionale e dotato di due distinti codici QR:

* QR per l’accesso allo stadio, associato all’abbonamento;

* QR dedicato al Circuito Vantaggi Giallorossi, attraverso il quale consultare le aziende aderenti, le offerte dello Store ufficiale e le relative condizioni di utilizzo.

Il segnaposto accompagnerà così l’abbonato anche al di fuori delle giornate di gara, consentendogli di usufruire delle opportunità riservate dal Club e dalla rete dei suoi partner.

Le agevolazioni saranno personali e non cedibili, non cumulabili con altre promozioni e utilizzabili una sola volta presso ciascun punto vendita aderente, nel rispetto delle condizioni e dei periodi di validità indicati per ogni offerta.

Per la stagione sportiva 2026/2027, l’adesione al circuito sarà gratuita per gli sponsor e i partner del Benevento Calcio. Ogni azienda potrà scegliere liberamente la percentuale di sconto o il beneficio da proporre, i prodotti e i servizi interessati, i punti vendita coinvolti e le modalità di utilizzo.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per dare maggiore visibilità alle aziende partner e avvicinarle alla comunità giallorossa. Gli sponsor interessati potranno comunicare la propria adesione e la proposta commerciale all’Ufficio Marketing del Benevento Calcio.

L’elenco delle attività partecipanti, le agevolazioni disponibili e le promozioni riservate agli abbonati presso lo Store ufficiale saranno progressivamente aggiornati e consultabili attraverso il QR dedicato. Il Club accompagnerà il progetto con comunicazioni sul sito e sui propri canali social.

Le date di avvio della distribuzione, gli orari dei botteghini e le modalità di ritiro dei segnaposto saranno resi noti con una successiva comunicazione sui canali ufficiali del Benevento Calcio.

Con il supporto di ETES, il Benevento Calcio aggiunge un nuovo servizio dedicato ai propri abbonati, trasformando la passione per la squadra in un vantaggio da vivere ogni giorno.