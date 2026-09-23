Affidamento servizio idrico a Sannio Acque, c'è il decreto del presidente Fico Il plauso del sindaco di Benevento, Clemente Mastella

"Esprimo soddisfazione e plauso per il decreto del presidente regionale Fico con cui viene disposto di affidare alla società Sannio Acque srl la gestione del servizio idrico sannita nell'ambito Distrettuale sannita. E' un risultato importante che premia il modello che abbiamo scelto dall'inizio. Ora potremo investire ulteriormente sulla rete idrica cittadina, potenziando soprattutto il servizio idrico nelle contrade", lo scrive in una nota il sindaco Mastella a margine del decreto presidenziale della Rergione sull'affidamento a Sannio Acque.

