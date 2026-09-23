"Hai un’infrazione al codice della strada": attenzione a questo sms è una truffa Il monito della Polizia Municipale di Benevento: non aprire il link

Negli ultimi giorni sta circolando un messaggio SMS che potrebbe trarre in inganno i cittadini. La Polizia Municipale di Benevento invita a non cliccare sul link contenuto nel messaggio. “Hai una comunicazione relativa a un’infrazione al codice della strada”

Inizia così l’SMS che alcuni cittadini stanno ricevendo, apparentemente riconducibile a pagoPA. Il messaggio invita il destinatario a consultare un link per verificare le informazioni relative a una presunta infrazione. Si tratta di un tentativo di phishing.

Come è noto, messaggi di questo tipo hanno l’obiettivo di indurre il destinatario ad accedere a un sito non ufficiale, facendo leva sulla preoccupazione generata dalla notizia di una “presunta multa”. Una volta aperto il collegamento, all’utente potrebbero essere richiesti dati personali, credenziali o informazioni relative a carte e altri strumenti di pagamento.

La Polizia Municipale raccomanda pertanto di non aprire il link, non fornire dati personali o bancari e non effettuare pagamenti sulla base del solo SMS ricevuto. In caso di dubbio, è sempre opportuno verificare eventuali comunicazioni attraverso i canali istituzionali ufficiali.

L’occasione è utile per richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza e, in particolare, delle persone meno abituate a riconoscere i tentativi di frode online. Condividere questa informazione con familiari, amici e conoscenti può contribuire a evitare che altre persone cadano nella trappola.