Benevento 5, gioia con il Petrarca. Scarpitti: "Ora testa ai campioni d'Italia" Il tecnico punta già il mirino sul match di venerdì in programma contro L'84 Torino

Il GG Team Wear Benevento 5 espugna Padova e inanella il secondo successo consecutivo. La squadra di mister Scarpitti va sotto nel primo tempo ma, come già accaduto contro il Capurso, reagisce con carattere e si impone 4-1 sul Vinumitaly Petrarca grazie alla doppietta di Pires e alle reti di Caruso e Lamas. I giallorossi salgono così a sei punti in classifica, ma non c'è tempo di festeggiare: venerdì si torna subito in campo. Al PalaTedeschi arriva l'L84 Torino, campione d'Italia in carica, anch'essa reduce da due vittorie nelle prime due giornate.

REAZIONE IMMEDIATA - Scarpitti, ancora privo degli infortunati Barichello e De Crescenzo, conferma lo stesso starting five di venerdì scorso, composto da Montefalcone, Rafinha, Lamas, Pires e Gui. Parte meglio il Vinumitaly Petrarca, che si rende subito pericoloso con Lucacel. È proprio quest'ultimo, al 4', a sbloccare il punteggio sull'assist di Victor Mello. Poco dopo i padroni di casa sfiorano il raddoppio, ma Montefalcone è provvidenziale e si oppone prima a Barbieri e poi a Gallocchio con due interventi decisivi. Scampato il pericolo, il Benevento 5 rientra in partita al 9': Gui sfonda sulla corsia e serve Rafinha Rizzi, il cui potente tiro viene deviato in rete da Gonzalo Pires, che firma così il suo primo gol in maglia giallorossa. Le emozioni non mancano. Victor Mello spreca il possibile 2-1 davanti a Montefalcone e, al 14', gli ospiti completano la rimonta: Volonnino batte rapidamente una rimessa laterale, Feverati manca l'intervento e Caruso insacca la rete dell'1-2. Prima dell'intervallo ci provano ancora Gui e Pires, senza però trovare lo specchio della porta.

VITTORIA VENETA - Nella ripresa il Benevento 5 prende definitivamente in mano la partita e inizia a macinare gioco. Rafinha calcia a lato da ottima posizione, mentre sul fronte opposto Rafinha Novaes colpisce un palo esterno. Rosato va vicinissimo al gol due volte nel giro di appena trenta secondi: prima conclude alto da buona posizione, poi scheggia la traversa. È il preludio al tris giallorosso, che arriva all'8': Gui chiude un triangolo con Rosato, colpisce il palo e sulla ribattuta Lamas è il più rapido di tutti a depositare in rete l'1-3. Pochi minuti più tardi il Benevento 5 chiude definitivamente i conti. Volonnino sfonda sulla fascia, Sosa serve Pires che firma la sua doppietta personale e l'1-4 che condanna il Petrarca. Nel finale c'è ancora spazio per le parate di Montefalcone su Victor Mello e per la traversa colpita da Volonnino. Il risultato non cambia più: il Benevento 5 espugna Padova, vince 4-1 e sale a quota sei punti in classifica.

POST-GARA - "Abbiamo raccolto tre punti importantissimi contro un avversario che ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo - le parole di mister Scarpitti.- È un successo fortemente voluto che ci permette di arrivare al prossimo, difficilissimo test contro i campioni d'Italia dell'L84 con serenità e ottimismo. Non posso che fare i complimenti a questa squadra, che sta dimostrando di saper soffrire nei momenti più delicati con grande compattezza e di colpire con cinismo".

Il tabellino

Vinumitaly Petrarca-GG Team Wear Benevento 5 1-4 (1-2 pt)

Vinumitaly Petrarca: D. Feverati, V. Mello, R. Novaes De Souza, D. Barbieri, F. Mascambruni, D. Lucacel, M. Medea, T. Minatel, E. Zanolin, A. Gallocchio, R. Furlan, P. Scorzo. All: Giampaolo Luca

GG Team Wear Benevento 5: G. Montefalcone, R. Rizzi, N. Lamas, G. Pires, G. Gui, L. Deidda, M. Rosato, G. Carpentieri, E. Volonnino, U. Caruso, A. Sosa Chamorro, A. Ciullo. All: Scarpitti Fausto

Marcatori: 4' 2'' pt D. Lucacel (V), 8' 21'' pt G. Pires (B), 14' 8'' pt U. Caruso (B), 8' 32'' st N. Lamas (B), 11' 17'' st G. Pires (B)

Arbitri: Marco Moro (Latina), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Martina Piccolo (Padova).

Ammoniti: nessuno.