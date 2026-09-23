Droga, armi e distintivo polizia in casa, arrestati due fratelli Operazione dei carabinieri di Montesarchio

I carabinieri di Montesarchio hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio due fratelli di 58 e 65 anni, di Montesarchio trovati in possesso presso le loro abitazioni di circa 250 grammi tra cocaina e hashish più due armi e un distintivo della Polizia di Stato. In particolare, nell'abitazione del 65enne sequestrati circa 150 grammi di cocaina e il distintivo, 60 grammi di hashish e due armi sono stati invece trovati nella casa del 58enne. Per entrambi disposto il trasferimento in carcere. Sono difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.