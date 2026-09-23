"Il Culto di San Michele Arcangelo – un viaggio tra storia, leggenda e fede" 26 settembre 2026, alle ore 17:30, la Chiesa di San Michele Arcangelo di Amorosi

Sabato 26 settembre 2026, alle ore 17:30, la Chiesa di San Michele Arcangelo di Amorosi (BN) ospiterà un incontro culturale-religioso dedicato al culto del Santo Patrono.

“Il Culto di San Michele Arcangelo – un viaggio tra storia, leggenda e fede” è il titolo dell’iniziativa organizzata nell’ambito delle solenni festività in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi. Un appuntamento pensato per approfondire le origini della devozione micaelica e il suo sviluppo nel corso dei secoli, attraverso il contributo di studiosi ed esperti, ma anche attraverso la musica e la tradizione liturgica.

Al centro dell’incontro ci sarà un percorso che unirà storia, archeologia, spiritualità e cultura, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio la figura dell’Arcangelo Michele e la diffusione del suo culto.

Tra i relatori figura il prof. Domenico Caiazza, studioso di Storia Antica e Medievale e archeologo, che proporrà un intervento sulle origini e lo sviluppo della devozione all’Arcangelo tra i Bizantini, con un approfondimento sui santuari micaelici dell’area del Matese e del Volturno.

A seguire, don Alex Criscuolo, direttore dell’Archivio Storico Diocesano e delle Biblioteche, parlerà del tema “La fede e il culto all’Arcangelo Michele”, mettendo in luce il rapporto tra devozione popolare, tradizione religiosa e identità delle comunità.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica. Il programma prevede infatti un momento dal titolo “Musiche ed interpretazione: dal Medioevo al 1700 in onore di San Michele”, curato dal gruppo vocale e strumentale “Ave Gratia Plena” di Limatola (BN). Attraverso brani e interpretazioni ispirati alla tradizione musicale antica, il pubblico sarà accompagnato in un vero e proprio viaggio sonoro attraverso i secoli.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle Solenni Festività in onore di San Michele Arcangelo, rappresentando un momento di particolare valore culturale e spirituale per la comunità di Amorosi. La scelta di affiancare agli aspetti religiosi quelli storici, artistici e musicali punta infatti a valorizzare il patrimonio di fede e tradizioni legato alla figura del Santo.