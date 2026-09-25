Riapertura ferrovia Benevento - Napoli. Sandomenico: bene rassicurazione Regione Il sindaco di Montesarchio: "Adesso occorre trasformare questo obiettivo in un cronoprogramma"

"Accogliamo positivamente il chiarimento arrivato dalla Regione Campania e da EAV sulla riapertura della linea ferroviaria Cancello-Benevento".

Così il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico dopo le rassicurazioni dell'assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo sulla riapertura all'utenza della tratta ferroviaria Benevento - Napoli via Valle caudina.

"Dopo le notizie dei giorni scorsi, che avevano indicato nell’autunno del 2027 il possibile termine per la ripresa dell’esercizio ferroviario, avevamo espresso forte preoccupazione e chiesto che fosse fatta chiarezza sui tempi effettivi. Non per alimentare polemiche, ma perché la Valle Caudina attende da troppo tempo e perché, dopo anni di sacrifici, cittadini, studenti e lavoratori hanno diritto a conoscere con precisione quando potranno tornare a utilizzare la ferrovia.

Ora il vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo indica un quadro diverso e certamente più incoraggiante: conclusione dei lavori entro dicembre 2026 e obiettivo della messa in esercizio della linea nei primi mesi del 2027. È un chiarimento importante, che prendiamo con favore.

È altrettanto importante che siano stati forniti alcuni dati concreti sullo stato dell’intervento: il rinnovo dell’armamento ferroviario risulta completato, mentre gli impianti di segnalamento ACCM e il Sistema Controllo Marcia Treno hanno raggiunto l’85 per cento di avanzamento e dovrebbero essere completati entro dicembre. Restano inoltre da ultimare il ripristino dei danni provocati dai ripetuti furti di cavi, le prove funzionali e il successivo percorso autorizzativo con ANSFISA.

Proprio per questo considero la comunicazione non un punto di arrivo, ma un punto fermo dal quale ripartire.

Abbiamo finalmente un orizzonte temporale sul quale Regione, EAV e territori possono confrontarsi: lavori completati entro dicembre 2026 e riapertura all’esercizio nei primi mesi del 2027.

Adesso occorre trasformare questo obiettivo in un cronoprogramma puntuale e verificabile, indicando i tempi per il completamento degli impianti, lo svolgimento delle prove, la trasmissione della documentazione ad ANSFISA e, infine, la data prevista per la riapertura ai viaggiatori.

Non interessa stabilire chi abbia avuto ragione nei giorni scorsi. Interessa che la ferrovia riapra il prima possibile.

La Cancello-Benevento non è soltanto una linea ferroviaria. Per Montesarchio e per l'intera Valle Caudina rappresenta un'infrastruttura essenziale per il diritto alla mobilità, per gli studenti e i lavoratori, per le imprese e per le prospettive di sviluppo di un territorio che non può continuare a vivere una condizione di isolamento nei collegamenti ferroviari.

Per questo - scrive ancora il sindaco Sandomenico - continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso e siamo disponibili, come Comune di Montesarchio e insieme agli altri sindaci interessati, a collaborare con Regione, EAV e ANSFISA affinché, una volta terminati i lavori, non venga perso neppure un giorno. Le comunità della Valle Caudina hanno già aspettato abbastanza. Oggi registriamo positivamente un impegno: "i primi mesi del 2027".

Da questo momento è su questo obiettivo che chiediamo di lavorare tutti, con responsabilità, trasparenza e tempi certi".

