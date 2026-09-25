Legionella, prevenzione e sicurezza nelle strutture ricettive: le linee guida Il 1° ottobre convegno oraganizzato dall'Ordine dei medici di Benevento

La prevenzione della legionellosi passa attraverso una corretta gestione degli impianti, il monitoraggio dei possibili fattori di rischio e una collaborazione sempre più stretta tra professionisti sanitari, tecnici, istituzioni e operatori del settore turistico.

È questo il tema al centro del convegno “Prevenire la Legionella nelle strutture ricettive: sicurezza, salute e responsabilità”, promosso dalla Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento. L’appuntamento è in programma giovedì 1 ottobre alle ore 16, presso l’Auditorium G. D’Alessandro dell’Ordine dei Medici, in Viale Antonio Mellusi 168, a Benevento.

L’incontro nasce con l’obiettivo di favorire un confronto multidisciplinare su una problematica che coinvolge direttamente la tutela della salute pubblica e la sicurezza degli ospiti e degli operatori delle strutture ricettive.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Nino Lombardi, del Commissario della Camera di Commercio Girolamo Pettrone e del Presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito. Seguiranno gli interventi di Gaetano Beatrice, Cosimo Savoia, Marcello Lamberto e Annamaria Rossi, che affronteranno i diversi profili della prevenzione della legionellosi.

Nel corso del convegno saranno approfonditi gli aspetti sanitari ed epidemiologici, insieme alle questioni ambientali, tecniche e gestionali connesse alla prevenzione e al controllo del rischio. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti nelle strutture ricettive, ambito nel quale una corretta programmazione delle attività di controllo e manutenzione riveste un ruolo centrale.

L’iniziativa è rivolta in particolare a titolari e responsabili di hotel, B&B, agriturismi, strutture turistiche, SPA e centri benessere, oltre che ai professionisti coinvolti nella progettazione, nella manutenzione e nella sicurezza degli impianti.

«La prevenzione della legionellosi richiede una visione integrata e una collaborazione concreta tra professionisti sanitari, tecnici e operatori», sottolinea il Presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, il dottore Luca Milano.

Il convegno intende quindi rafforzare una cultura della prevenzione basata su monitoraggio, manutenzione e consapevolezza del rischio, creando un momento di confronto tra il mondo della sanità, le istituzioni e il comparto turistico.

Un approccio condiviso e multidisciplinare che punta a mettere al centro la prevenzione e la tutela della salute, accompagnando gli operatori delle strutture ricettive verso una gestione sempre più attenta e responsabile della sicurezza degli impianti".