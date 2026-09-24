Under 21, amichevole con l'Empoli Primavera: Cherubini dall'inizio Quindici gol e buon test per gli azzurrini di Baldini

Buon test per l’Italia U21, non tanto per il risultato – gara finita con la vittoria degli azzurrini per 15 a 0 contro l’Empoli Primavera – ma più per le risposte sul campo. L’amichevole giusta per ritrovare gli automatismi, per lavorare sul ritmo e la condizione in vista del doppio impegno con Armenia e Polonia.

Al CPO di Tirrenia l’Italia Under 21 si impone con un netto 15-0 sull’Empoli Primavera nell’amichevole disputata questo pomeriggio. Luigi Cherubini è schierato subito dal Ct Baldini e parte dall'undici titolare. Gli Azzurrini partono forte e trovano il vantaggio al 14’: è Cichella a sbloccare il risultato, servito da Berti. Al 29’ arriva il raddoppio, firmato dallo stesso Berti, bravo a concludere al termine di un’azione personale. Passano appena tre minuti e Camarda cala il tris, sfruttando l’assist di Liberali, subentrato proprio al posto di Berti. Al 40’ Cichella completa la propria doppietta, ancora una volta su suggerimento di Liberali, autore così di due assist in meno di dieci minuti.

Nella seconda frazione Baldini cambia praticamente tutta la formazione, permettendo anche ai giocatori rimasti in panchina nel primo tempo di accumulare minuti. Dopo appena tre minuti arriva il 5-0, frutto di un’autorete di Leisiewicz. Al 55’ Faticanti firma il sesto gol azzurro, approfittando di un pallone recuperato nella metà campo avversaria.

La goleada prosegue con Bartesaghi e Favasuli, entrambi a segno su iniziativa personale rispettivamente al 65’ e al 69’. Da quel momento l’Italia dilaga ulteriormente: Fini trova la rete al 75’, poi Cisse realizza una doppietta tra il 78’ e l’80’. All’83’ e all’86’ è Calvani a mettere a referto due gol consecutivi, mentre Faticanti firma il 14-0 all’88’. Un minuto più tardi Cisse completa la propria tripletta e chiude definitivamente la sfida sul 15-0. La squadra tornerà ad allenarsi regolarmente nella giornata di domani. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica, sempre a Tirrenia, quando l’Italia Under 21 affronterà in amichevole lo Spezia Primavera.

Italia U21-Empoli Primavera

Marcatori: 14′ Cichella, 29′ Berti, 32′ Camarda, 40′ Cichella, 48′ aut. Leisiewicz, 55′ Faticanti, 65′ Bartesaghi, 69′ Favasuli, 75′ Fini, 78′ e 80′ Cisse, 83′ e 86′ Calvani, 88′ Faticanti, 89′ Cisse

Italia U21: Mascardi, Lulli, Comuzzo, Reggiani, Fortini; Cichella, Lipani, Berti; Cherubini, Camarda, Koleosho. A disp.: Palmisani, Daffara, Favasuli, Bartesaghi, Chiarodia, Calvani, Ndour, Faticanti, Fini, Moruzzi, Liberali, Cisse, Pisilli, Raimondo. All. Baldini

Empoli Primavera: Giusti, Bruno, Perin, Ferrer, Babalola, Angiolini, Pisani, Lupoli, Silvestri, Rugani, Orlandi. A disp.: Lesiewicz, Covelli, Antonini, Mazzi, Orlandi An., Mureddu, Pucci, Isidori, Mantovani, De Vita, Sousa Campos, Fade, Vettore, Murolo. All. Filippeschi

Arbitro: sig. Galipò

Da "Mondoprimavera.com"