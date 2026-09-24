Juve Stabia, altri 2 punti di penalizzazione: scivola all'ultimo posto Sempre più nei guai la squadra stabiese: nuova penalità in classifica e sequestro per il presidente

Altri due punti di penalizzazione per la Juve Stabia. La sanzione arriva “per non aver presentato la documentazione necessaria in relazione alla cessione del 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva". In particolare la nuova penalizzazione giunge con queste motivazioni: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, la SS Juve Stabia (Serie B) per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026"".

La Juve Stabia scontava già altri due punti di penalizzazione per violazioni amministrative. Ora in classifica scivola all'ultimo posto con un solo punto accanto alla Carrarese.

L'altro problema grosso arriva dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato crediti d’imposta per quasi 153 milioni di euro a due società riconducibili ad Alfredo Guerri, patron delle Vespe, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione di crediti legati al Superbonus 110%.

La nuova classifica: Palermo 13; Sudtirol e Mantova 11; Modena e Ascoli 10; Verona, Cesena, Avellino, Benevento, Pisa e Padova 7; Empoli e Arezzo 6; Virtus Entella, Cremonese e Vicenza 5; Sampdoria 4; Catanzaro 3; Juve Stabia* e Carrarese 1. (*) -4