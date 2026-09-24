Dramma sulla Telesina, camionista ha un malore e muore alle porte di Benevento Inutili i tentativi di rianimare il 65enne effettuati dagli agenti Polstrada e dal medico del 118

Dramma questo pomeriggio lungo la Statale Telesina, nel tratto a quattro corsie, alle porte di Benevento, per un 65enne titolare di una ditta di trasporti, di Napoli, che ha avuto un malore mentre era alla guida del suo camion in direzione di Benevento.

Per fortuna, l'uomo, che viaggiava in compagnia di un suo dipendente, si è accorto in tempo di non stare bene ed ha arrestato la marcia del mezzo pesante in corrispondenza di contrada Olivola.

A far scattare l'allarme è stato il dipendente. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Stradale di Benevento nel giro di pochi minuti. I poliziotti hanno praticato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'Unità di rianimazione Croce Rossa 118. Il medico rianimatore ha tentato per lunghi minuti di strappare alla morte il 65enne che purtroppo non ha ripreso conoscenza.

Su disposizione del magistrato, la salma è stata poi trasferita all'obitorio del San Pio per gli accertamenti medico legali.

Un dramma che ha evitato conseguenze peggiori solo grazie all'esperienza del 65enne che è riuscito a fermare in tempo la corsa del camion prima di perdere i sensi.