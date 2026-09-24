Benevento 5, mirino sul match con la L84. Gui: "Contiamo sui nostri tifosi" Cresce l'attesa per il match in programma domani al PalaTedeschi contro i campioni d'Italia

Archiviata la vittoria di martedì scorso, è già tempo di big match al PalaTedeschi. Il GG Team Wear Benevento 5, domani alle 20:30, ospiterà i campioni d'Italia della L84, anch'essi a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Roma e Capurso. A dirigere l'incontro saranno gli arbitri Luca Paverani (Roma 2) e Ivo Colangeli (Aprilia), mentre il cronometrista sarà Ugo Ciccarelli (Napoli). "Abbiamo iniziato benissimo la stagione con due vittorie importanti e questo ci dà tanta fiducia - le parole di Gui alla vigilia.- Adesso, però, ci aspetta una partita durissima contro i campioni d'Italia. Dovremo essere molto concentrati in difesa e dare una grande gioia ai nostri tifosi. Io mi sento benissimo: qui mi hanno fatto sentire subito a casa e, per certi aspetti, mi sembra di essere in Brasile. La L84 è una squadra che gioca insieme da tanto tempo e ha aggiunto anche giocatori di qualità. Per questo dovremo restare concentrati dall'inizio alla fine e contiamo sulla forza del nostro pubblico".