In giro con la maglietta della polizia penitenziaria, arrestato un 30enne E' accaduto a Colle Sannita, in carcere un giovane fermato dai carabinieri

Era in un'auto con addosso una maglietta della polizia penitenziaria che non avrebbe potuto indossare. Ecco perchè Marco, un 30eenne di Succivo, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di possesso di segni distintivi contraffatti. Lo hanno fermato a Colle Sannita i carabinieri, allertati da alcune segnalazioni relative alle telefonate con le quali qualcuno, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, aveva contattato alcune persone con la solita storiella di problemi giudiziari per un loro familiare superabili con la consegna di denaro e oro.

Da qui il lavoro dei militari, che hanno proceduto al controllo del 30enne, bloccato in piazza. E' emerso che la sua patente era stata sospesa, sono stati sequestrati la macchina, la polo, un tagliavetro e un taglierino, mentre per il 30enne si sono aperte le porte del carcere, come disposto dal pm Flavia Felaco. E' difeso dall'avvocato Daniele Cella. Domani la convalida dinanzi al gip Maria Di Carlo.