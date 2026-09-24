Floro e Diamanti, "gemelli diversi" Stessa età, stesse idee di calcio: si troveranno di fronte alla ripresa del campionato

“Non è un campionato per vecchi”. Prendiamo in prestito il titolo di uno dei più bei film dei fratelli Coen per sottolineare più banalmente che la serie B ha concesso gran parte delle sue panchine ad allenatori giovani. Due tra i più interessanti si ritroveranno di fronte alla ripresa del campionato: Antonio Floro Flores e Alino Diamanti. Non solo esordienti nel campionato cadetto, ma anche praticamente “gemelli” per età: il napoletano è nato il 18 giugno del 1983, il pratese 47 giorni prima, il 2 maggio dello stesso anno.

Stessa età, quasi stesse idee di calcio. Persino stessi punti in classifica, anche se con un percorso diverso per arrivarci: una vittoria e 4 pareggi per i romagnoli, che dunque sono ancora imbattuti, 2 vittorie, un pari e due sconfitte per i sanniti.

Le vibrazioni positive di Alino

Diamanti ha fatto suo quel claim in lingua inglese “positive vibes”, ovvero vibrazioni positive, atteggiamento sempre sereno e ottimista. Sedute di allenamento più brevi, ma piacevoli, persino il solito “torello” è andato in soffitta lasciando il posto ad esercitazioni più divertenti. Il gruppo se ne giova: raccontano che nell'ultima trasferta a Castellammare il treno abbia accumulato ben tre ore di ritardo, ma il gruppo abbia saputo mantenere serenità e concentrazione, scherzando fino in ultimo in stazione. E' sembrato di sentire il racconto di Floro Flores sulla trasferta di Carrara: ritardo del treno persino maggiore, stessa reazione del gruppo, che ha scherzato fino in ultimo, trovando poi persino la vittoria allo Stadio dei Marmi. Ai suoi Diamanti ha chiesto “entusiasmo, determinazione e garra”, le stesse cose che Floro chiede continuamente ai giallorossi.

Otto volte contro sul terreno di gioco

Floro e Alino (al secolo Alessandro) si sono affrontati per ben otto volte da giocatore nell'arco di dieci anni, dal 2007-08 al 2017/18. Il bilancio è favorevole al tecnico giallorosso, che ha vinto 4 volte, contro le due di Diamanti e i due pareggi. In due occasioni hanno segnato entrambi. In un Sassuolo-Bologna del 20 ottobre 2013 che terminò 2 a 1 per gli emiliani grazie al gol iniziale di Berardi, al raddoppio di Floro e al rigore di Alino, e in un Bari-Perugia del 5 maggio 2018, nell'ultima volta in cui si sono affrontati sul campo. La sfida al San Nicola terminò 3-1 per i pugliesi che andarono in gol con Gyomber e Andrada. Subirono la rete di Diamanti all'86' e Floro ristabilì le distanze al 90'. Il 10 ottobre si affronteranno per la prima volta da allenatori.