Telese Terme, partono i lavori sulla circumlacuale: investimento da 100mila euro La nota del presidente Nino Lombardi sull'opera che comincerà il 28 settembre

Cominciano il prossimo lunedì 28 settembre i lavori di sistemazione della Strada provinciale n. 80 nel tratto che circonda il lago di Telese Terme. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha avuto sull’argomento una assidua interlocuzione con i Sindaci di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e di Solopaca, Pompilio Forgione, sul cui territorio ricade la circumlacuale. L’intervento, nell'ambito dell’Accordo Quadro vigente, affidato alla ditta Cavoto Costruzioni s.r.l., prevede che la sistemazione impegni risorse per 100mila Euro reperiti dalla Provincia contraendo un mutuo con la Cassa depositi e Prestiti. Le opere a farsi sulla circumlacuale consisteranno la pulizia delle pertinenze stradali, la fresatura del piano viabile e la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura del tappetino. In considerazione della limitata sezione dell'asse stradale sarà necessaria l'adozione di un'ordinanza di chiusura al transito per il tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni stimato in 5 giorni. Il Presidente Lombardi, nel commentare la notizia, ha voluto sottolineare che l'intervento, oltre a garantire maggiore sicurezza nella percorribilità del tronco, assume rilievo nel contesto delle politiche di valorizzazione del territorio e dell'ambiente e del paesaggio.