Auto fuori strada vola in un dirupo e si incendia: ferito - FOTO Incidente stradale questa notte lungo la Fortorina, a San Marco dei Cavoti

E' di una persona ferita e trasportata in codice rosso al San Pio di Benevento il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la Fortorina, dove una Kia dopo essere finita fuori strada è 'volata' in un dirupo ribaltandosi. Il veicolo si è poi incendiato. E' accaduto alla fine della Statale, in corrispondenza della rotonda nei pressi di un cantiere.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti, i sanitari del 118 e i carabinieri.

All'arrivo dei soccorritori, il conducente è stato trovato fuori dall'abitacolo in fiamme. Non è escluso che sia stato sbalzato dal posto di guida all'esterno proprio in seguito al violento impatto con il terreno.

Soccorso, il malcapitato è stato trasferito in codice rosso in ospedale a Benevento. Pesantemente danneggiata l'auto sia dalle fiamme che dall'impatto con il terreno.