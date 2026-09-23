Benevento di nuovo al lavoro: ci sono anche Simonetti e Romano

E' ripresa la preparazione del Benevento, primo giorno della lunga sosta per le Nazionali. Grosse novità per la squadra di Floro Flores che ha riaccolto nel gruppo oltre a Simonetti, che aveva già rotto il ghiaccio, anche Romano, che s'è lasciato alle spalle il guaio al tendine della caviglia, l'infortunio patito contro il Ravenna in Coppa Italia.
Novità anche per Simone Verdi, che domani lascerà la parte medica e verrà gestito direttamente dai preparatori, per cui è pensabile che in avvio della prossima settimana anche lui possa aggregarsi al gruppo.
Buone notizie dunque per il tecnico giallorosso, che deve fare a meno di Cherubini e Mannini per la convocazione nelle due Under, quella 21 e quella 20 della Nazionale italiana.
Dopo la ripresa pomeridiana, seguita a due giorni di riposo, la squadra continuerà a lavorare di mattina nei prossimi giorni, fino a sabato, avendo poi la domenica libera.
Nella prossima settimana sono previste due amichevoli, il 1° ottobre a San Marco dei Cavori, nella giornata dedicata al presidente Vigorito, che riceverà la cittadinanza onoraria. Il giorno dopo si giocherà allo Stirpe di Frosinone, a porte chiuse. C'erano delle remore a giocare contro una squadra che perderà ben 14 giocatori per via delle Nazionali. Ma il Frosinone rimane un'ottima squadra anche così con i vari Desplanches, Bracaglia, Monterisi, Calò, Bjerliga, Masini, Zerbin, Cittadini, Ghedjemis. Floro ci teneva a giocare contro avversari forti per non perdere il ritmo e avere la possibilità di confrontarsi con una squadra forte. E' stato accontentato.