Auto si schianta contro il guardrail che squarcia l'abitacolo: un ferito - FOTO IN AGGIORNAMENTO - Incidente lungo la Tangenziale Ovest a Benevento. Conducente in codice rosso

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Tangenziale Ovest, in corrispondenza dello svincolo di Santa Clementina.

E' qui che il conducente di quella che dovrebbe essere una Hyundai Jazz ha perso il controllo del veicolo che avrebbe invaso la corsia opposta finendo violentemente contro il guardrail che ha squarciato l'abitacolo.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento e i sanitari dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118. complesse le operazioni per estrarre e soccorrere il malcapitato, sembra un giovane, dall'abitacolo letteralmente trafitto da una parte del paracarro in acciaio. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare e spostare la barriera per consentire ai sanitari e al rianimatore di intervenire per le cure del caso.

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