Le nuove "supporter card" arriveranno tra il 24 e il 25 settembre Lo ha comunicato la Etes: le tessere saranno spedite allo stadio "Ciro Vigorito"

Il Benevento Calcio, a seguito delle numerose richieste e sollecitazioni ricevute dai tifosi tramite e-mail e direttamente presso lo Stadio “Ciro Vigorito”, comunica un aggiornamento relativo alla consegna delle Supporter Card, inizialmente prevista per l’inizio del mese di settembre.

Il Club ha provveduto a contattare direttamente ETES, Official Ticketing Partner del Benevento Calcio, per conoscere lo stato della lavorazione e della successiva distribuzione delle tessere.

ETES ha comunicato che le Supporter Card saranno spedite allo Stadio “Ciro Vigorito” tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2026 e che, salvo eventuali ritardi legati alla consegna, dovrebbero arrivare presso la sede del Club nei giorni immediatamente successivi.

Il presente aggiornamento riguarda esclusivamente i tifosi che, al momento della sottoscrizione, hanno scelto come modalità di consegna il ritiro presso la biglietteria dello Stadio “Ciro Vigorito”.

Una volta ricevute le tessere e completate le necessarie operazioni di verifica e organizzazione, il Benevento Calcio pubblicherà una nuova comunicazione contenente le date, gli orari e tutte le modalità previste per il ritiro.

Il Club ringrazia i propri tifosi per la pazienza e la comprensione dimostrate e assicura che continuerà a seguire direttamente la situazione fino al completamento delle consegne.