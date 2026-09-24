Appalti e Santamaria, perquisizioni all'alba e richiesta di incidente probatorio Benevento. L'indagine

Da Benevento a Limatola. Da Ponte e Torrecuso. E' la 'mappa' disegnata da una serie di perquisizioni dei carabinieri, evidetentemente alla ricerca di elementi utili a suffragare un'attività investigativa. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe legata agli sviluppi, e non solo, dell'indagine del procuratore aggiunto Gianfarnco Scarfò e del sostituto Maria Coluccci che lo scorso 30 marzo ha portato all'arresto dell'ormai ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, per una presunta cocnussione ai danni di un geometra, amministratore di una società di progettazione, dal quale avrebbe preteso 70mila euro per sbloccare alcune pratiche edilizie. Come è ormai noto, Santamaria era finito in carcere, poi il 19 maggio aveva ottenuto i domiciliari dopo la scelta di collaborare con gli inquirenti. Risposte che hanno innescato un lavoro di verifica e di riscontro su una serie di lavori ed appalti. Da qui una richiestadi incidente probatorio a carico di più persone per cristallizzare le dichiarazioni di Santamaria, e le perquisizioni scattate all'alba nei confronti di dipendenti del Comune di Benevento, amministratori e imprenditori. Diciannove,complessivamente, gli indagati.