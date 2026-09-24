Settore giovanile, confermata la partership tra Benevento Calcio e Banco Bpm La realtà bancaria sostiene da anni il vivaio giallorosso attraverso una sponsorizzazione

Prosegue anche nella stagione sportiva 2026/2027 il percorso condiviso tra il settore giovanile del Benevento Calcio e Banco BPM S.p.A., realtà bancaria da sempre vicina ai colori giallorossi e partner della Società. Una collaborazione che conferma la volontà di Banco BPM di accompagnare il percorso di crescita del settore giovanile del Benevento Calcio, sostenendo un progetto fondato sulla valorizzazione dei giovani, sulla formazione e sulla condivisione dei valori dello sport. La partnership rappresenta un ulteriore segnale di attenzione nei confronti del territorio sannita e delle nuove generazioni, attraverso il sostegno a un settore strategico per il futuro del Club e per la crescita sportiva e umana dei giovani calciatori giallorossi. Con il rinnovo dell'accordo, Banco BPM conferma la propria vicinanza al Benevento Calcio e al suo settore giovanile, contribuendo a un progetto che guarda al futuro attraverso la formazione, il talento e il senso di appartenenza. Il Benevento Calcio rinnova il proprio ringraziamento a Banco BPM S.p.A. per la fiducia e la collaborazione confermate anche per la stagione 2026/2027, con l'auspicio di proseguire insieme un percorso ricco di soddisfazioni e di nuovi traguardi, dentro e fuori dal campo.