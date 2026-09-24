Benevento, allarme clima. Errico: "In 50 anni +4,7 gradi d’estate" La nota del consigliere regionale della Campania: "Occorre una nuova stagione di prevenzione"

“L’emergenza climatica non è più una minaccia astratta né una questione confinata ai grandi vertici internazionali. I dati raccontano una trasformazione che riguarda direttamente le nostre città e il nostro territorio e che impone alle istituzioni di cambiare passo sul fronte della prevenzione”. È quanto sottolinea il consigliere regionale della Campania e segretario della VII Commissione Consiliare Permanente - Ambiente, Energia e Protezione Civile, Fernando Errico, commentando i dati dello studio realizzato dal Corriere della Sera e iLMeteo.it, che ha analizzato oltre 434,5 milioni di rilevazioni orarie effettuate tra il 1975 e il 2025 in 108 capoluoghi italiani. L’analisi restituisce un quadro particolarmente significativo per Benevento. Nel 1975 la temperatura media annua del capoluogo sannita era di 13,3 gradi, mentre nel 2025 ha raggiunto i 15,7, con un incremento di 2,4 gradi. Ancora più evidente la variazione registrata durante la stagione estiva: la temperatura media tra giugno e settembre è passata da 26,9 a 31,6 gradi, con un aumento di 4,7 gradi. Il valore massimo estivo è invece cresciuto da 35,8 a 39,2 gradi. “Il dato che colpisce maggiormente – osserva Errico – è quello relativo alla frequenza delle giornate di caldo intenso. Nel 1975 erano appena quattro all’anno, mentre nel 2025 sono diventate 67. Le giornate con temperature massime pari o superiori ai 34 gradi sono passate da due a 31. E le notti tropicali, praticamente assenti cinquant’anni fa, sono arrivate a dieci all’anno. Non siamo di fronte soltanto a estati più calde: sta cambiando la struttura stessa della stagione estiva, con effetti sulla qualità della vita, sull’agricoltura, sulla disponibilità di acqua e sulla salute della popolazione più fragile”. “Di fronte a numeri di questa portata – continua il consigliere regionale – non possiamo limitarci a intervenire quando l’emergenza si manifesta. Dobbiamo costruire una strategia di adattamento territoriale che tenga insieme ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, gestione delle risorse idriche e pianificazione urbanistica”. Da qui le proposte che Errico intende portare all’attenzione della Commissione Ambiente. “È necessario lavorare alla definizione di un piano regionale per l’adattamento climatico nelle aree interne, con particolare attenzione ai territori che presentano maggiori fragilità. Per il Sannio significa innanzitutto rafforzare il monitoraggio delle temperature e degli eventi estremi, individuare le aree urbane maggiormente esposte alle isole di calore e programmare interventi di forestazione urbana, incremento delle superfici verdi e riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli”. Un capitolo specifico, secondo Errico, dovrà riguardare le risorse idriche. “L’alternanza tra periodi di siccità e precipitazioni più concentrate impone una gestione diversa dell’acqua. Occorre investire nella manutenzione e nell’efficientamento delle reti, nella capacità di accumulo e nel riutilizzo delle risorse, oltre a sostenere l’agricoltura nei processi di adattamento alle nuove condizioni climatiche”. Anche la protezione civile dovrà essere coinvolta nella nuova pianificazione. “Dobbiamo aggiornare i sistemi di allerta e i piani di emergenza tenendo conto della crescente frequenza degli eventi meteorologici estremi. Ma serve anche una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione durante le ondate di calore, attraverso protocolli coordinati tra Comuni, sistema sanitario e servizi territoriali”.