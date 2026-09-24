Polizia di Stato, a Benevento il convegno dedicato a San Michele Arcangelo L'incontro ha il titolo "Combattere il male - difendere il Bene", in programma il 28 settembre

In occasione della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, la Questura di Benevento in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio ha organizzato un convegno dal titolo “Combattere il male – Difendere il Bene” che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 10.00 a Benevento, presso l’Auditorium Sant’Agostino. Interverranno il Dott. Calogero Germanà, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza e la Prof.ssa Antonella Mirandola, docente di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi del Sannio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Orlando Piantadosi dell’ANSA Napoli. Il tema centrale del convegno sarà affrontato sia sotto l’aspetto prettamente tecnico giuridico che attraverso l’esperienza di chi, nel corso della propria attività professionale svolta al servizio della Polizia di Stato, ha tratto ispirazione in quei valori di giustizia e legalità attribuiti all’immagine di San Michele Arcangelo nella lotta al crimine, al servizio della collettività. Pensato come momento di arricchimento e opportunità formativa per i giovani studenti dell’ateneo sannita, è accessibile a tutti gli interessati. I festeggiamenti per il Santo Patrono e Protettore della Polizia di Stato proseguiranno con una celebrazione eucaristica officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Benevento, Mons. Michele Autuoro, che avrà luogo martedì 29 settembre alle ore 9.30 presso l’eremo di San Michele Arcangelo in Foglianise (BN), e vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Benevento. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.