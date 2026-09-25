Confindustria Benevento e Avellino insieme per lo sviluppo della Valle Caudina VIDEO - FOTO Alla Seieffe della Izzo industrie II tappa di "INSIEME 100": un manifesto per rilancio

Si è svolta questo pomeriggio presso la sede della Seieffe S.r.l. a Bonea la seconda tappa dell'iniziativa "INSIEME 100 - Confindustria incontra il territorio", promossa da Confindustria Benevento in collaborazione con ANCE Benevento. L'appuntamento, dal titolo "La Valle Caudina hub integrato della Campania interna", ha rappresentato un fondamentale momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti di categoria e mondo imprenditoriale sulle prospettive di sviluppo dell'area.

I lavori si sono aperti con il saluto di benvenuto di Luigi Izzo (Gruppo Izzo Industrie), seguito dai saluti istituzionali del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella la quale nel suo intervento ha rimarcato l'importanza dell'ormai imminente riapertura della Ferrovia Benevento - Cancello e il piano di Sviluppo predisposto per la Valle Caudina dalla Regione Campania . Successivamente, dopo la proiezione del video celebrativo, Giuseppe D’Avino (Presidente Strega Alberti Spa) ha ripercorso la storia e la mission di Confindustria Benevento in occasione dei 100 anni dell'associazione.

A seguire, Diodato Pirone (Direttore Fondazione Energie per la Valle Caudina) ha illustrato l'attuale contesto socio-economico del territorio. L'introduzione ai lavori è stata curata dai Presidenti Andrea Esposito (Confindustria Benevento) e Angelo Petitto (Confindustria Avellino), che hanno evidenziato la necessità di una visione strategica e unitaria per l'intera area caudina.

La tavola rotonda, focalizzata sul tema "Il Ruolo della Valle Caudina nel Nuovo Assetto Industriale", ha visto gli interventi di autorevoli relatori del panorama economico e industriale: Pasquale Pisano – Presidente Consorzio ASI di Avellino, Mimmo Vessichelli – Presidente Consorzio ASI Benevento e Flavian Basile – Presidente ANCE Benevento. Le conclusioni dell'incontro sono state tracciate da Fulvio Bonavitacola, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania. Il dibattito è stato moderato dal giornalista del Mattino Nando Santonastaso.

La presentazione del Manifesto Industriale per la Valle Caudina

Nel corso dell'incontro è stato presentato e condiviso congiuntamente da Confindustria Benevento e Confindustria Avellino il "Manifesto Industriale per lo Sviluppo, l'Infrastrutturazione e la Sostenibilità della Valle Caudina". Il documento, strutturato come una piattaforma di progettazione condivisa in continuità con il Masterplan della Città Caudina, pone l'accento su quattro pilastri strategici:

1. Sblocco Logistico e Infrastrutture: Priorità assoluta all'apertura dei tavoli tecnici per la realizzazione del Tunnel del Partenio (collegamento rapido con l'A16 e l'area metropolitana), al completamento delle opere incompiute (asse Paolisi-Pianodardine e Fondovalle Isclero) e alla manutenzione straordinaria delle reti viarie, fognarie e della fibra ottica.

2. Mobilità Intermodale ("EAV 2027"): La richiesta ad EAV di istituire l'Appia Express (corse veloci per pendolari e manager sulla tratta Benevento-Napoli via Afragola AV), la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e l'introduzione di tariffe agevolate.

3. Polo Tecnologico e Innovazione: Creazione di un Parco Tecnologico d'Area per la riconversione di spazi dismessi in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEE), sviluppo di laboratori digitali e rafforzamento dei corsi ITS.

4. Sostenibilità Sociale e Ambientale ("People's Strategy"): Avvio di un progetto pilota di welfare aziendale per sostenere le famiglie e trattenere i giovani sul territorio, unito ad azioni di risanamento ambientale, comunità energetiche da fonti rinnovabili e valorizzazione green.

Per garantire l'attuazione e il monitoraggio permanente dei progetti previsti dal Manifesto, le Associazioni territoriali hanno annunciato l'istituzione di una Cabina di Regia permanente con una rappresentanza paritetica del mondo produttivo e confindustriale.

LE INTERVISTE NEL VIDEO