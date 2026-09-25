Inchiesta Comune: Marcantonio (Pd) "Chiarire o staccare la spina" "È venuto il tempo di assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto"

"Da sei mesi i riflettori dell’autorità giudiziaria sono accesi sul comune capoluogo". Così la Segretaria Provinciale del Partito Democratico di Benevento Filomena Marcantonio che prosegue "Qualcuno ha trattato le indagini con sufficienza, svalutandole e continuando a rappresentare quanti volevano vederci chiaro come ipocriti, demagoghi o gufi a seconda delle esternazioni.

Da ieri le indagini hanno segnato un punto di svolta. Le perquisizioni, i sequestri, il numero e la qualità degli indagati non autorizzano più nessuno a far finta di niente. Dirigenti coinvolti, imprese e, da ultimo, il presidente del consiglio comunale di Benevento indicano un cambio di passo che troverà suggello nell'incidente probatorio richiesto dalla Procura.

Rispettando l'operato della magistratura inquirente, intendiamo esercitare il doveroso controllo politico che, in democrazia, compete anzitutto alle opposizioni. È necessario procedere con urgenza alla convocazione del consiglio per ascoltare la voce del governo cittadino ed indi quella dei gruppi consiliari, non per sostituirsi alle aule di giustizia ma perché l’assise comunale possa essere luogo di reale confronto ed estrema chiarezza di fronte alla Città, la stessa cui il primo cittadino dichiara sempre di rivolgersi.

Non è più il tempo delle fughe, né degli anatemi. È venuto il tempo di assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto che, a quanto pare, è solo la punta di un iceberg, il paradigma di un sistema che ha ridotto i cittadini a sudditi, i diritti a concessioni, i bisogni collettivi a somma di bisogni individuali da soddisfare con metri di valutazione che nulla hanno a che vedere con il merito, la competenza, il bisogno.

Un regime agonizzante, dopo oltre dieci anni di potere assoluto, ha il dovere nonché la responsabilità politica e morale di chiarire o di staccare la spina".