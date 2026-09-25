Paduli risponde alla prevenzione: buona partecipazione agli screening La risposta registrata nella prima giornata rappresenta un segnale positivo: martedì un altro appunt

Buona partecipazione a Paduli per la prima delle due giornate dedicate alla prevenzione oncologica. Questa mattina, presso la sede comunale di via Libertà, numerosi cittadini hanno aderito all’iniziativa promossa dall’ASL di Benevento e dalla Regione Campania, in collaborazione con la Meridiana Onlus ospitato dal Comune di Paduli.

Un primo appuntamento che ha fatto registrare una presenza significativa e che conferma quanto sia importante portare le attività di prevenzione direttamente sul territorio, rendendole facilmente accessibili alla popolazione.

Nel corso della mattinata i cittadini hanno avuto la possibilità di ricevere informazioni e accedere al percorso di prenotazione gratuita degli screening oncologici previsti dalla campagna, senza necessità di ricetta medica.

L’iniziativa riguarda in particolare la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, attraverso gli specifici programmi di screening rivolti alle fasce di popolazione interessate.

La risposta registrata nella prima giornata rappresenta un segnale positivo, ma l’iniziativa non si ferma qui. Il secondo appuntamento è in programma martedì 29 settembre, sempre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso la sede comunale di via Libertà, e le aspettative sono per una partecipazione ancora più ampia.

L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, ricordando che la diagnosi precoce può rappresentare uno strumento fondamentale nella lotta contro le patologie oncologiche.

Dopo il buon riscontro del primo appuntamento, dunque, Paduli rinnova l’invito alla cittadinanza: il 29 settembre sarà una nuova occasione per dedicare qualche minuto alla propria salute e alla prevenzione. Scegliere la prevenzione significa scegliere di prendersi cura di sé.