Inchiesta Santamaria, Di Mezza (Azione): Amministrazione faccia passo indietro Il commento del Commissario provinciale Azione Benevento

"A seguito degli ultimi sviluppi delle indagini della Procura della Repubblica di Benevento, riteniamo che l’amministrazione Mastella debba compiere una seria riflessione sull’opportunità di proseguire il mandato".

Così il Commissario provinciale Azione Benevento, Filomena Di Mezza che prosegue "Nel momento in cui ad essere sottoposto ad indagini, sulla base di circostanze rivelate dal capo di gabinetto del Sindaco, tuttora agli arresti domiciliari, è il Presidente del Consiglio comunale, non puo’ negarsi un enorme problema di responsabilita’ politica. Occorre un atto di responsabilità serio da parte del Sindaco e di tutta la maggioranza.

Un passo indietro per restituire serenità ad una città che ha perso riferimenti credibili ed affidabili.

L’accertamento dell’esistenza di un sistema corrotto spetta alla magistratura, ma chi è a capo dell’amministrazione non può semplicemente prendere le distanze dai comportamenti personali degli indagati tentando di allontanare da se la responsabilita’ per la scelta, quantomeno infelice, dei ruoli apicali. Se a cio’ si aggiunge la vicenda relativa al segretario generale, ancora oggi sottoposto a misura cautelare interdittiva nell’ambito di altro procedimento penale, il quadro che ne emerge e’ sconsolante. Le indagini ed i processi chiariranno ruoli e condotte. Ma non occorre attendere una sentenza per dichiarare il fallimento dell’amministrazione Mastella. Continuare sarebbe solo un inutile e pericoloso accanimento terapeetico. E la citta’ di Benevento non merita questo ulteriore stillicidio".

