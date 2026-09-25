"Tu sostieni il Benevento, noi pensiamo alla tua spesa": iniziativa con la Conad Da lunedì 26 ottobre gli abbonati possono ritirare un blocchetto da 50 "buoni sconto"

Il Circuito Vantaggi Giallorossi si arricchisce di un’iniziativa concreta dedicata a chi sostiene la squadra durante tutta la stagione.

Tu sostieni il Benevento. Noi pensiamo alla tua spesa.

È questo il messaggio che accompagna la nuova iniziativa promossa dal Benevento Calcio insieme a Spazio Conad, nell’ambito del Circuito Vantaggi Giallorossi, sviluppato con ETES, Official Ticketing Partner del Club.

A partire da lunedì 26 ottobre 2026, gli abbonati del Benevento Calcio per la stagione 2026/2027 potranno ritirare un blocchetto di 50 buoni sconto da 5 euro, per un totale di 250 euro di sconti sulla spesa presso Spazio Conad.

Un beneficio pensato per accompagnare la passione sportiva nella vita quotidiana e riconoscere, attraverso un’opportunità tangibile, la vicinanza di chi ha scelto di essere al fianco della squadra per l’intero campionato.

L’abbonamento: un legame che continua oltre lo stadio

Per il Benevento Calcio, l’abbonamento rappresenta una scelta di appartenenza e di fiducia. Dietro ogni posto occupato allo Stadio Ciro Vigorito ci sono persone, famiglie, storie e una passione che si rinnova di stagione in stagione.

Da questa consapevolezza nasce la volontà del Club di dare ulteriore valore al rapporto con i propri abbonati, affiancando all’esperienza della partita vantaggi da utilizzare anche fuori dallo stadio.

La collaborazione con Spazio Conad traduce questo impegno in un’iniziativa legata a un’esigenza quotidiana: la spesa. Un modo per ringraziare i tifosi del loro sostegno e restituire attenzione a chi contribuisce, con la propria presenza, a rendere viva la comunità giallorossa.

Il contributo dei partner alla comunità giallorossa

Il Circuito Vantaggi Giallorossi nasce anche per rendere sempre più concreto il rapporto tra il Benevento Calcio e le aziende che ne condividono il percorso.

Attraverso questa iniziativa, Spazio Conad mette a disposizione degli abbonati un beneficio economico definito e utilizzabile durante la stagione, partecipando a un progetto che unisce sport, territorio e attenzione alle persone.

Per il Club, valorizzare le partnership significa costruire occasioni in cui la collaborazione con le aziende produca un beneficio riconoscibile per i tifosi. L’adesione di Spazio Conad va in questa direzione e rappresenta un contributo importante allo sviluppo del Circuito.

Il progetto si inserisce nel percorso avviato con ETES, Official Ticketing Partner del Benevento Calcio, per collegare l’esperienza dell’abbonato alle opportunità offerte dalla rete dei partner giallorossi.

Dal 26 ottobre il ritiro dei blocchetti

L’iniziativa è riservata agli abbonati del Benevento Calcio per la stagione 2026/2027.

Da lunedì 26 ottobre 2026, il blocchetto potrà essere ritirato presso il punto informativo Spazio Conad, presentando il proprio abbonamento o segnaposto della stagione in corso.

Ogni blocchetto conterrà 50 buoni da 5 euro, numerati e identificati, in un formato compatto e pratico da conservare e utilizzare in occasione dei propri acquisti.

Le modalità di utilizzo

Per ogni 50 euro di spesa ammessa sarà possibile utilizzare un buono sconto da 5 euro, fino a un massimo complessivo di 250 euro di sconto per blocchetto.

I buoni sono cumulabili nello stesso acquisto, nel rispetto del rapporto di un buono ogni 50 euro di spesa ammessa. Ogni singolo buono potrà essere utilizzato una sola volta.

Sono escluse dall’iniziativa ricariche, farmaci ed edicola.

I buoni saranno validi fino all’ultima partita di campionato del Benevento Calcio nella stagione 2026-2027 del campionato di Serie BKT.

Un impegno che parte dalla passione e guarda alle persone

Con questa iniziativa, il Benevento Calcio conferma la volontà di coltivare il rapporto con la propria tifoseria durante tutta la stagione, attraverso progetti capaci di affiancare alla passione per la squadra un’attenzione concreta agli abbonati.

Il Club ringrazia Spazio Conad per la disponibilità e per aver condiviso un’iniziativa che dà valore alla fedeltà giallorossa, ed ETES per il percorso intrapreso insieme nell’ambito del Circuito Vantaggi.

L’appuntamento è dal 26 ottobre 2026 al punto informativo Spazio Conad, con il proprio abbonamento o segnaposto.

Tu sostieni il Benevento. Noi pensiamo alla tua spesa.