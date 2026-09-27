Giornata dei Fiumi, la Lipu porta il birdwatching lungo il Calore

In occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi, che si celebra il 27 settembre, la Lipu di Benevento richiama l’attenzione sul patrimonio naturale rappresentato da fiumi e torrenti anche a livello locale e sulla necessità di rafforzarne la tutela. Un corso d’acqua sano significa un ambiente più ricco e resiliente e uno spazio naturale capace di generare valore per i cittadini, oggi e per le generazioni future. Per trasformare la Giornata dei Fiumi in un momento concreto di conoscenza e partecipazione, l’associazione propone per il prossimo fine settimana - in occasione dell’Eurobirdwatch 2026, manifestazione promossa da BirdLife International, organizzazione internazionale per la protezione degli uccelli di cui la Lipu è il partner italiano - una passeggiata lungo il fiume Calore nella città Benevento per fare birdwatching, aperta a tutti e gratuita, al fine di trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme, imparando a riconoscere le diverse specie di uccelli presenti in questo periodo dell’anno, ascoltandone i richiami e osservando sia i loro comportamenti sia l’ambiente fluviale in cui vivono. Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e alle famiglie, con un approccio semplice e divertente alla scoperta della natura del fiume. L’iniziativa vuole essere un momento di condivisione e valorizzazione del territorio, aperto sia a chi si avvicina per la prima volta al birdwatching sia a chi ha già esperienza. ”C’è bisogno di una nuova cultura del fiume – sottolinea il delegato provinciale Marcello Stefanucci - che metta insieme sicurezza, tutela ambientale, biodiversità e qualità della vita. Difendere i fiumi significa rendere più resilienti le nostre comunità di fronte alle trasformazioni climatiche e consegnare alle generazioni future territori più sani e più sicuri”. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 16:00 sul LungoCalore Manfredi di Svevia, al rione Ferrovia. Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comodi e, per chi già lo possiede, portare un binocolo, altrimenti l’osservazione degli uccelli potrà essere effettuata con l’attrezzatura che metterà a disposizione la Sezione Lipu di Benevento.
Giornata dei Fiumi, la Lipu porta il birdwatching lungo il Calore
Evento in programma il prossimo 4 ottobre sul Lungo Calore Manfredi di Svevia, al Rione Ferrovia
Benevento.