Primo Talk Show Sannita PneumoReumatologico: Benevento protagonista Il capoluogo sannita al centro del confronto scientifico nazionale

Si è concluso a Benevento il I Talk Show Sannita PneumoReumatologico – “Insieme per il polmone”, che il 25 e 26 settembre ha riunito presso Confindustria ANCE Benevento specialisti provenienti da diverse realtà italiane per due giornate dedicate all’aggiornamento e al confronto sulle patologie polmonari interstiziali e sulle loro molteplici connessioni con le malattie reumatologiche.

Un appuntamento di respiro nazionale che ha portato nel capoluogo sannita esponenti di primo piano della pneumologia, della reumatologia e delle altre discipline coinvolte nella diagnosi e nella presa in carico dei pazienti con patologie respiratorie complesse.

A guidare scientificamente l’iniziativa sono stati Maria Grazia Ferrucci, Assunta Micco e Aniello Tinto, Responsabili Scientifici di un programma costruito attorno a un principio centrale: la necessità di una sempre maggiore integrazione tra differenti competenze specialistiche.

Una partecipazione che ha ulteriormente sottolineato la dimensione nazionale del congresso e il ruolo assunto da Benevento, per due giorni, come luogo di incontro e condivisione tra alcune delle principali competenze della reumatologia e della pneumologia italiane.

Al centro delle diverse sessioni sono state le interstiziopatie polmonari (ILD), dalla diagnosi precoce alla fibrosi polmonare progressiva, fino alle nuove classificazioni e alle più recenti prospettive terapeutiche. Ampio spazio è stato riservato alla medicina di precisione, alle manifestazioni polmonari delle malattie reumatologiche e sistemiche e alle nuove tecnologie applicate alla diagnostica.

Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel management delle polmoniti interstiziali, la genetica nelle malattie rare, l’ecografia toracica, le tecniche diagnostiche endoscopiche e le nuove opportunità terapeutiche nelle malattie croniche respiratorie.

Il confronto ha riguardato inoltre patologie come sclerosi sistemica, artrite reumatoide, lupus, vasculiti, miositi e sarcoidosi, evidenziando quanto il coinvolgimento polmonare richieda sempre più spesso percorsi condivisi tra specialisti e una lettura multidisciplinare del singolo caso clinico.

Non solo diagnosi e terapia. La parte conclusiva del congresso ha posto l’attenzione anche sulla presa in carico globale della persona, affrontando temi quali riabilitazione respiratoria, supporto ventilatorio nelle fasi avanzate, gestione delle infezioni da microrganismi multiresistenti, assistenza olistica e ruolo del medico di medicina generale.

Elemento distintivo dell’iniziativa è stato proprio il format del Talk Show, che ha affiancato alle relazioni scientifiche numerosi momenti di discussione interattiva, favorendo un confronto diretto tra relatori, moderatori e partecipanti.

Il congresso ha così confermato il valore della multidisciplinarietà come strumento fondamentale per affrontare patologie complesse nelle quali pneumologia e reumatologia sono chiamate sempre più frequentemente a lavorare insieme.

La chiusura delle due giornate rappresenta quindi non soltanto il termine di un appuntamento formativo, ma il consolidamento di un modello di confronto scientifico che, partendo dal Sannio, ha saputo coinvolgere professionisti e competenze di livello nazionale.

Benevento, per due giorni, è stata così al centro della discussione scientifica italiana sul rapporto tra polmone e malattie reumatologiche, nel segno della collaborazione, dell’innovazione e della condivisione delle conoscenze.