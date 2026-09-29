San Leucio del Sannio: inaugurata la nuova palestra scolastica Il sindaco Nascenzio Iannace: «Un fiore all'occhiello per il nostro territorio»

Ufficialmente inaugurata la nuova palestra scolastica e attivato il servizio mensa dell'Istituto comprensivo statale "Luigi Settembrini". La cerimonia inaugurale ha registrato la partecipazione plenaria della comunità sanleuciana, per un'opera strategica molto attesa e destinata a migliorare sensibilmente la fruibilità del servizio scolastico, che è da sempre un punto di riferimento anche per gli allievi dei comuni limitrofi.

Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Nascenzio Iannace, che ha contestualmente evidenziato la portata dell'evento: «Si tratta dell'ennesimo, importantissimo obiettivo centrato dall'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare. Stiamo continuando nel migliore dei modi a realizzare interamente il nostro programma elettorale. Siamo estremamente fieri e orgogliosi di aver realizzato una struttura attesissima da anni dai nostri concittadini».

La fascia tricolore del comune sanleuciano ha inoltre sottolineato la versatilità del nuovo impianto sportivo: «Negli orari extrascolastici, la palestra sarà aperta anche a ulteriori iniziative del territorio, diventando a tutti gli effetti un centro di aggregazione sociale ad ampio raggio».

Nel corso del suo intervento, il sindaco Iannace ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica, la dottoressa Carmen Tozzi, e agli amministratori comunali che condividono con lui questo eccellente percorso amministrativo.

«Questa struttura per la fruibilità sportiva e per la socializzazione dei bambini rappresenta il nostro fiore all'occhiello - ha concluso il primo cittadino di San Leucio del Sannio -. Siamo stati capaci di intercettare e sfruttare al meglio le grandi opportunità offerte dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasformando le risorse in opere concrete per il futuro dei nostri figli e per lo sviluppo esteso del nostro territorio».