Minaccia un medico che ha una relazione con la moglie: "Ti ammazzo..." Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio di un 46enne, udienza Gup a gennaio

Sarà il gup Maria Di Carlo, il 28 gennaio 2027, a decidere se debba o meno affrontare il processo. Per lui l'accusa di stalking, prospettata dal pm Olimpia Anzalone nei confronti di un 45enne di Benevento, difeso dall'avvocato Daniela Cella: avrebbe tormentato e minacciato un medico, ai suoi occhi 'reo' di intrattenere una relazione extraconiugale con la moglie. Me l'hai fatta perdere, io ti ammazzo, sei un uomo di … ti perseguiterò tutta la vita”, gli avrebbe urlato.

I fatti risalgono al periodo tra gennaio e luglio 2025, sono finiti al centro di una indagine della sezione di pg della polizia presso la Procura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe appostato ( e lo avrebbe fatto più volte) nei pressi dell'abitazione del professionista, in quel momento assente, ed avrebbe inveito contro la coniuge, minacciando di morte il dottore perchè causa della rottura del loro rapporto.

In un'altra occasione avrebbe invece raggiunto l'ospedale nel quale lavora il medico, assistito dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, e lo avrebbe aggredito verbalmente, gridandogli le frasi già ricordate e precipitandolo in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, al punto da costringerlo a non uscire in compagnia della donna.