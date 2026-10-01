"L’Antico Egitto a Benevento e i Tesori del Sannio", finanziato il progetto Il presidente Lombardi: Conferma tutte le potenzialità culturali e turistiche del nostro territorio

“L’Antico Egitto a Benevento e i Tesori del Sannio” è il titolo del progetto che il Ministero del Turismo ha finanziato con centomila euro “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento) per rafforzare la rete museale di Benevento nei circuiti del turismo culturale.

Ad annunciarlo sono Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento) e Raffaele Del Vecchio (amministratore di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

Il progetto, promosso da Sannio Europa, è stato ammesso a finanziamento nell’ambito degli interventi presentati a valere sul “Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, annualità 2026, quota 20%”.

L’iniziativa punta a valorizzare la Rete Museale della Provincia di Benevento quale destinazione culturale di livello nazionale e internazionale, attraverso una strategia integrata che coniuga promozione, eventi esperienziali e innovazione digitale.

L’obiettivo è accrescere la conoscenza e la fruizione di uno dei patrimoni culturali più straordinari e meno conosciuti d’Italia, a partire dalla Sezione Egizia del Museo del Sannio che rappresenterà l’elemento centrale della narrazione, integrando le diverse sedi della Rete: il Museo del Sannio, ARCOS – Museo d’Arte Contemporanea, MUSA – Museo della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura, Chiostro di Santa Sofia e Complesso Monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato - dichiara il presidente Lombardi - che conferma tutte le potenzialità culturali e turistiche del nostro territorio. La Rete Museale della Provincia di Benevento rappresenta un caso unico nel panorama europeo, collocando la città tra i principali poli italiani legati all’antico Egitto, in stretta connessione scientifica e culturale con la Fondazione Museo Egizio di Torino”.

La proposta progettuale si concentra su quattro importanti leve di marketing territoriale: posizionamento della Rete Museale della Provincia di Benevento; presenza nei circuiti del turismo culturale e nelle fiere di settore; educational & press tour; strumenti di smart tourism per la rete museale.

“E’ un progetto importante – aggiunge Del Vecchio - capace di creare le condizioni ideali per affermare una nuova destinazione culturale, sempre più integrata e competitiva. Un percorso che contribuirà ad aumentare la visibilità del territorio sannita, migliorare la qualità dell’esperienza di visita e rafforzare l’attrattività turistica complessiva del Sannio, valorizzando il patrimonio storico, archeologico, artistico e identitario in modo coordinato e sostenibile”.

L’intervento si inserisce pienamente nelle priorità del Piano Strategico del Turismo 2023-2027, in particolare nell’Asse 2, dedicato alla valorizzazione delle destinazioni minori e dei prodotti identitari, e nell’Asse 4, dedicato all’innovazione digitale e allo smart tourism.

Il progetto risponde, inoltre, agli obiettivi dell’Atto di programmazione del FUNT di parte corrente 2026 (prot. n. 43830/2026), con particolare riferimento alla valorizzazione dei percorsi identitari, alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla promozione integrata delle eccellenze territoriali.