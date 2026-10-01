Al Teatro Romano si presenta 38ª edizione del Fragneto Monforte Balloon Festival L'auspicio che il volo in mongolfiera possa diventare patrimonio culturale immateriale UNESCO

Il Comune di Fragneto Monforte annuncia la presentazione ufficiale della 38ª edizione del Fragneto Monforte Balloon Festival, in programma sabato 4 ottobre 2026 presso il Teatro Romano di Benevento.

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente il programma e le principali novità dell’edizione 2026 del Festival internazionale delle mongolfiere, in programma a Fragneto Monforte dal 7 all’11 ottobre 2026.

Un appuntamento che anticipa una nuova edizione della manifestazione, con la partecipazione di numerosi equipaggi e importanti novità legate alla valorizzazione della cultura del volo in mongolfiera, al rapporto con la città francese di Annonay, culla della storia dei fratelli Montgolfier, e al percorso intrapreso per il riconoscimento della cultura del volo in mongolfiera come patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Un’edizione che porterà nel cielo del Sannio circa 30 mongolfiere, comprese diverse forme speciali, e che proporrà cinque giorni di voli, spettacoli, musica, arte, tradizioni e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Tra le novità spicca il murale volante, un’opera d’arte realizzata sull’involucro di una mongolfiera con il coinvolgimento di writers internazionali e delle scuole del territorio.

Particolarmente significativo sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con Annonay, la città francese legata alla nascita della mongolfiera. Sabato 10 ottobre è prevista la rievocazione storica del primo volo dei fratelli Montgolfier, mentre domenica 11 ottobre sarà sottoscritto l’accordo di partnership tra i Comuni di Fragneto Monforte e Annonay, nell’ambito del percorso che punta alla valorizzazione della cultura del volo in mongolfiera come patrimonio culturale immateriale UNESCO.

«Il Teatro Romano è un luogo che racconta la nostra storia»

«Ringrazio il dottore Ferdinando Creta e il Ministero della Cultura per averci concesso anche quest’anno la disponibilità del Teatro Romano – dichiara Carmine De Camillis –. Portare qui la presentazione del Festival significa aprire la nostra manifestazione in un luogo straordinario, che rappresenta la storia e l’identità del nostro territorio. Quella di domenica 4 ottobre sarà soltanto l’antipasto di una cinque giorni nella quale Fragneto Monforte tornerà a colorare i cieli sanniti con le mongolfiere provenienti da tutta Europa».